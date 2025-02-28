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İnsanlar bu iki yaşta daha hızlı yaşlanıyor

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Stanford Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırmada, insan vücudundaki yaşlanma sürecinin iki kritik dönemde hızlandığı belirlendi. Araştırmaya göre; yaşlanma sürecinde en keskin değişimler ortalama 44 ve 60 yaşlarında oluyor.

Bilim insanları, insan vücudundaki yaşlanma sürecinin iki kritik dönemde hızlandığını tespit etti.

Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, kas-iskelet sistemi sorunları ve kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere yaşla ilgili sağlık sorunlarında belirli dönemlerde ani artışlar meydana geldiği belirlendi. Araştırılan molekül ve mikroorganizmalardaki değişimin kademeli, kronolojik bir şekilde yaşanmadığı görüldü. Büyük değişimlerin 40'lı yaşların ortalarında ve 60'lı yaşların başlarında meydana gelme eğiliminde olduğu tespit edildi.

"BAZI DÖNEMLERDE DRAMATİK DEĞİŞİMLER YAŞIYORUZ"

Genetikçi Michael Snyder, "Zaman içinde kademeli olarak değişmiyoruz, bazı dönemlerde gerçekten dramatik değişimler yaşıyoruz. Orta 40'lı yaşlar ve 60'lı yaşların başları, bu değişimlerin en yoğun olduğu dönemler. Üstelik hangi molekül sınıfına bakarsanız bakın, bu durum değişmiyor" dedi.

Çalışmanın başyazarı, metabolomik uzmanı Xiaotao Shen, "Bu durum, kadınlarda menopozun etkisi olsa da, hem erkekler hem de kadınlar için daha büyük etkenlerin söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu etkenlerin tespit edilmesi, gelecekteki araştırmalar için öncelik olmalı" ifadelerini kullandı.

EN KESKİN DEĞİŞİM 44 VE 60 YAŞLARINDA

Araştırmacılar, yaşlanma sürecinde en keskin değişimlerin ortalama 44 ve 60 yaşlarında olduğunu belirterek, egzersizi artırmak gibi önlemlerin sağlığı koruma konusunda yardımcı olabileceğini kaydetti.

İnsanlar bu iki yaşta daha hızlı yaşlanıyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Sağlık
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