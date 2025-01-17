İmplant Üstü Protezlerde Hijyenin Önemi Vurgulandı

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinden Dr. Öğr. Üyesi Dalndushe Abdulai, implant üstü protezlerde hijyene dikkat edilmediği takdirde implant kaybı yaşanabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada göre, implantüstü protezler, modern diş hekimliğinin sunduğu en etkili ve estetik çözümler arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Abdulai, implant üstü protezlerin, doğal dişlere yakın görünümü ve işlevselliği sayesinde doğru bakım yapıldığında uzun yıllar boyunca ağız sağlığını destekleyebileceğine işaret etti.

Bu protezlerin uzun ömürlü olabilmesi ve çevresindeki dokuların sağlıklı kalabilmesi için düzenli hijyenin çok önemli olduğunu kaydeden Abdulai, "Hijyene dikkat edilmediğinde, implant çevresindeki dokuları etkileyen ciddi enfeksiyonlar görülebiliyor. Bu durum, hem implant üstü protezlerin işlevselliğini tehlikeye atabilir hem de implantların kaybına yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İmplantların çevresinde plak birikimi ve bakteriyel enfeksiyonları önlemek için günlük bakımın büyük önem taşıdığına değinen Abdulai, yumuşak kıllı diş fırçalarıyla nazikçe ve dairesel hareketlerle fırçalama yapılması tavsiyesinde bulundu.

Abdulai, yüz fırçaları ve diş iplerinin, implant çevresindeki zor alanların temizliği için oldukça etkili olduğunu, bu bölgedeki diş etlerinin sağlıklı kalabilmesi için ağız gargarasının kullanılabileceğini aktardı.

Hijyene dikkat edilmediğinde "peri-implantitis" gibi implant çevresindeki dokuları etkileyen ciddi enfeksiyonlarla karşılaşılabildiğini belirten Abdulai, bu tür sorunların önlenmesi için düzenli bakımın yanı sıra yılda en az iki kez profesyonel diş hekimi kontrolüne gidilmesi gerektiğini vurguladı.