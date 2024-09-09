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Haftada 1'den fazla yumurta yiyenlerde Alzheimer riski yüzde 47 daha düşük bulundu

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Yayınlanan bir araştırmaya göre yumurta tüketimi Alzheimer gelişme riskini azaltıyor. Haftada birden fazla yumurta tüketenlerde ise Alzheimer riski yüzde 47 düşük bulundu. Nöroloji Uzmanı Dr. Mihriban Andaç ise içerisinde zengin miktarda bulunan kolin vesilesiyle Alzheimer riskini düşüren yumurtanın mutlaka organik olması gerektiğini vurguladı.

Haftada 1'den fazla yumurta yiyenlerde Alzheimer riski yüzde 47 daha düşük bulundu

Günlük yumurta tüketimi Alzheimer gelişme riskini azaltabilir

İSTANBUL - Haftada birden fazla yumurta yiyenlerde Alzheimer riski yüzde 47 daha düşük bulundu. Nöroloji Uzmanı Dr. Mihriban Andaç ise içerisinde zengin miktarda bulunan kolin vesilesiyle Alzheimer riskini düşüren yumurtanın mutlaka organik olması gerektiğini vurguladı.

Yayınlanan bir araştırmaya göre yumurta tüketimi Alzheimer gelişme riskini azaltıyor. Haftada birden fazla yumurta tüketenlerde ise Alzheimer riski yüzde 47 düşük bulundu. Kolin; hafıza, ruh hali ve kas kontrolü için gerekli bir nörotransmitter olan asetilkolin sentezine katkıda bulunuyor. Bu nedenle yeterli kolin alımının sağlanması bilişsel işlevleri destekleyebiliyor. Bazı nörolojik bozuklukların önlenmesine de yardımcı olabiliyor. Kolin açısından en zengin yiyeceklerden birinin yumurta olduğunu belirten Erdem Çakmak Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Dr. Mihriban Andaç, beslenme önerilerinde bulundu.

"Gençlerimizin çocuklarımızın günde 1-2 yumurta tüketmeleri faydalıdır"

Uzm. Dr. Andaç, "Kolin, B grubu vitaminlerinden sayılıyor. Yumurta Kolin açısından önemli besin maddesidir. Ancak en çok sarısında bulunmaktadır. Beyazında daha az bulunmaktadır. Sadece yumurta yemek değil, bunun yanında dengeli beslenmek de çok önemlidir. Protein, yağ, karbonhidrat da her zaman gereklidir. Yumurta çocukların beslenmesinde çok önemlidir. Özellikle organik yumurta ve gezen tavuk dememizin nedeni kolin miktarının çok iyi olmasıdır. Tabii endüstriyel yumurtaları çok sevmiyoruz. Gençlerimizin çocuklarımızın günde 1-2 yumurta tüketmeleri faydalıdır. Öğrenmeleri, motivasyonları, enerjileri, kas hareketleri, uyku düzenleri için tüketsinler" önerisinde bulundu.

"Daha çok haşlama ve poşe şeklinde tüketin"

Yumurtanın en çok haşlama ve poşe şeklinde tüketilmesini önerdiğini de belirten Uzm. Dr. Andaç, "Çiğ sebzeyle tüketilirse E vitamini emilimi artıyor. Yetişkinlerde kolesterol sorunu varsa haftada 4-5 yumurta tüketebilirler. İçerisinde kolin bulunan yiyecekler arasında; tavuk eti, hindi eti, sığır eti, kabuklu deniz ürünleri, balık, ıspanak, brokoli, çiğ badem, ceviz, kaju, karnabahar, keten tohumu yer almaktadır. Özellikle keten tohumunu da çok önemsiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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