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Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı

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2022'de meme kanserini yenen ve sonra beyninde tümör tespit edildiği için ameliyat olan şarkıcı Şimal, bir kez daha kansere yakalandı. Sevenlerinden dua isteyen şarkıcı "Maalesef ki bu hastalık beni yine yakaladı. Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı" ifadelerini kullandı.

Sesiyle ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan sevilen şarkıcı Şimal, birkaç yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 2022 yılında meme kanserini yenen ve geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcıdan bir kötü haber daha geldi.

"ERKEN TEŞHİS EDİLDİ, TEDAVİLERE BAŞLIYORUZ"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeniden kansere yakalandığını duyuran güzel şarkıcı sevenlerinden dua isteyerek "Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni. Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü ışın tedavileri başlayacak, onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan, soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin" dedi.

Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı

Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı

Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı

Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı

Güzel şarkıcı Şimal bir kez daha kansere yakalandı

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Sağlık

Metastaz Ameliyat Şimal Magazin Sağlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Müslüm Yıldız:

Allah şifanı versin.Dualarımız seninle.Çok geçmiş olsun.Güzel haberlerini bekliyoruz.

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Sihirbazın Çırağı:

Rabbım yüce rabbım böyle güzel bir kulunu kanser hastalığı gibi bir sıkıntıyla imtihan etme; onu bağışlar cennetine kabul edersen şükretmesi için tüm gayretinle onu bu dünyanın sıkıntı, gam ve kederlerinden özellikle kendisine uğrayan kanser hastalığı imtihanından kurtarır ve bu dünyadan alıp cennetine koyarsan şükreden salih kullarından olacağına inanıyoruz hepimiz, ona yardım et ve kanser hastalığı imtihanını yaşamaktan onu koru ve kurtar; cennetine kabul et onu, kabul et, kabul et, kabul...et

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