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Gümüşhane'de Başarılı Tümör Ameliyatı

Gümüşhane'de Başarılı Tümör Ameliyatı
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Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde 54 yaşındaki Songül Doğan'ın karnındaki yaklaşık 4 kilogramlık tümör, 3 saat süren operasyonla başarıyla çıkarıldı. Ameliyat sonrası hastanın sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Gümüşhane'de 54 yaşındaki hastanın karnındaki yaklaşık 4 kilogramlık tümör, başarılı operasyonla çıkarıldı.

Karın ağrısı ve kanama şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran Songül Doğan'ın karın boşluğunda tümör tespit edildi.

Gerekli tetkiklerin ardından Doğan'ın karın boşluğunda bulunan yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki ve 24 santimetre genişliğindeki kitle, Op. Dr. Durmuş Önder ve Op. Dr. Evrim Koca tarafından gerçekleştirilen 3 saatlik ameliyatla alındı.

Op. Dr. Önder, AA muhabirine, kitlenin büyüklüğü nedeniyle ameliyatın zor ancak sorunsuz tamamlandığını söyledi.

Kitlenin bağırsak ve diğer dokulara yapışık olduğunu anlatan Önder, "Hastanemizde daha önce çıkarılmamış büyüklükte bir miyom ameliyatı gerçekleştirdik. Çok şükür hiçbir sorun olmadan ameliyatımızı başarıyla sonuçlandırdık." dedi.

Önder, rahmi de alınan hastanın 3 gün içinde taburcu olmaya hazır hale geldiğini ifade etti.

Op. Dr. Koca ise kadınlarda sık görülen miyomların çeşitli büyüklerde ve farklı semptomlara sebep olabildiğini vurguladı.

Başarılı ameliyatla hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getiren Koca, "Hastanemizde hem obstetri (kadın doğum) hem jinekoloji anlamında çeşitli ameliyatları gerçekleştirebilecek olanaklara sahibiz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Üç çocuk annesi Songül Doğan da bir süredir kitle nedeniyle nefes almakta zorlandığını belirterek, ameliyatın ardından daha iyi hissettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Sağlık
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