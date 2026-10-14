Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde artrit farkındalık etkinliği düzenlendi

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde, dünya artrit günü etkinliği gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına yönelik dünya artrit günü dolayısı ile etkinlik düzenlendi. Üniversite Hastanesi'nin 6'ıncı katında bulunan konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte artrit hastalığının belirtileri, erken tanının önemi, tedavi yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken bilgilendirmeler yapıldı. Etkinliğe sağlık çalışanları katıldı.

Programda konuşan Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öz, "Romatolojik hastalıkların farklı klinik tablolarla ortaya çıkabilen geniş bir hastalık grubudur. Başlıca eklem hastalıkları arasında Romatoid artrit, spondiloartrit, psöriatik artrit, osteoartrit ve gut hastalığının yer alıyor. Romatoid artritin sıklıkla el, el bileği ve ayaklardaki küçük eklemleri etkilediğini, eklem şişliği ve uzun süren sabah tutukluğunun önemli belirtiler arasında yer alıyor. Spondiloartrit ve psöriatik artritte ise genç yaşta başlayan, hareketle hafifleyen bel ağrısı, sedef hastalığı, tırnak değişiklikleri, topuk ağrısı ve parmaklarda şişlik görülebilir" dedi.

Eklem hastalıklarında erken değerlendirme gerektiren belirtilere dikkat çeken Doç. Dr. Öz, "Yeni başlayan veya devam eden eklem şişliği, el ve ayakların küçük eklemlerinde tutulum, birden fazla eklemde ağrı ve şişlik ile uzun süren sabah tutukluğunun sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Ani başlayan, şiddetli ağrıya eşlik eden sıcaklık ve şişlik görülen tek bir eklemin ise acil değerlendirilmesi gerektiğini, ateş, genel durum bozukluğu veya eklemi kullanamama durumlarında, özellikle Enfeksiyon şüphesinde, aynı gün sağlık kuruluşuna başvurulması lazım. Artrit tanısının hastanın yakınmalarının süresi, eklem tutulumunun dağılımı, fizik muayene bulguları ve gerektiğinde kan testleri ile görüntüleme yöntemleri birlikte değerlendirilmelidir. Normal CRP ve sedimantasyon değerlerinin artriti dışlamadığını, negatif romatoid faktör (RF) veya anti-CCP testlerinin de romatoid artrit bulunmadığı anlamına gelmediğini kaydetti. Test sonuçlarının tek başına tanı koymak için yeterli olmadığını, tedavinin hastanın klinik özelliklerine ve hastalık aktivitesine göre planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Tedavinin temel hedeflerinin iltihabı ve ağrıyı kontrol altına almak olduğunu söyleyen Doç. Dr. Burak Öz, "Eklem hasarını ve işlev kaybını azaltmak, hastaların günlük yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamaları gerekiyor. Uygun ilaç tedavisinin yanı sıra düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, kilo kontrolü, sigaranın bırakılması ve yeterli uykunun önemlidir. Egzersiz programlarının kişinin hastalık durumuna ve fiziksel kapasitesine göre düzenlenmesi gerekir. İlaçların hekim önerisi olmadan bırakılmaması ve tedavi değişikliklerinin hekimle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor" sözlerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı