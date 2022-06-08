Düzce'de son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün imha edildi - Haberler

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Düzce'de son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün imha edildi

AA - Ömer Ürer - Sağlık
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Düzce'de son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürün imha edildi

Düzce'de zabıta ekiplerinin market denetiminde ele geçirdiği son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce gıda ürünü imha edildi.

Düzce'de zabıta ekiplerinin market denetiminde ele geçirdiği son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce gıda ürünü imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki marketlerde etiket ve son kullanma tarihine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Çay Mahallesi'nde yapılan denetimlerde bir marketteki yüzlerce ürünün son kullanma tarihinin geçtiği belirlenerek ürünlere el konuldu.

İşletme hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce işlem başlatılırken, toplanan ürünler imha edildi.

AA / Ömer Ürer - Sağlık

Zabıta Müdürlüğü Zabıta Düzce Sağlık Haberler

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