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Doktora silahlı saldırı girişiminde bulunan emekli polise gözaltı

Sağlık Haberleri

SALDIRI SONRASI SAĞLIKÇILAR BİR GÜNLÜĞÜNE İŞ BIRAKTI haberinin düzeltmesi yapıldı

Sayın Yazı işleri müdürlerine;

'Doktora silahlı saldırı girişiminde bulunan emekli polise gözaltı' başlıklı haberle ilgili geçilen 'SALDIRI SONRASI SAĞLIKÇILAR BİR GÜNLÜĞÜNE İŞ BIRAKTI' ara başlıklı ikinci ek haberde açıklama yapan kişinin ismi sehven Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Alaiddin Domaç alarak belirtilmiştir. Açıklama yapan kişinin ismi Samsun Tabip Odası Başkanı Ömer Faysal Çadır olarak düzeltilmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Şahinol - Sağlık

Devlet Hastanesi Bafra Sağlık Haberler

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