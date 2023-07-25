Doktora silahlı saldırı girişiminde bulunan emekli polise gözaltı
Sağlık Haberleri
SALDIRI SONRASI SAĞLIKÇILAR BİR GÜNLÜĞÜNE İŞ BIRAKTI haberinin düzeltmesi yapıldı
Sayın Yazı işleri müdürlerine;
'Doktora silahlı saldırı girişiminde bulunan emekli polise gözaltı' başlıklı haberle ilgili geçilen 'SALDIRI SONRASI SAĞLIKÇILAR BİR GÜNLÜĞÜNE İŞ BIRAKTI' ara başlıklı ikinci ek haberde açıklama yapan kişinin ismi sehven Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Alaiddin Domaç alarak belirtilmiştir. Açıklama yapan kişinin ismi Samsun Tabip Odası Başkanı Ömer Faysal Çadır olarak düzeltilmiştir.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Şahinol - Sağlık