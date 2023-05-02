Doğru zamanda yapılan karaciğer nakli iyileşme oranını yükseltiyor

Karaciğer naklinin büyük bir kısmının siroz ve kanser nedeniyle uygulandığını ifade eden Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, 'Doğru zamanda, başarılı bir operasyon ile karaciğer nakli gerçekleştirildiğinde iyileşme oranı oldukça yüksektir' dedi.

Karaciğer naklinin büyük bir kısmının siroz ve kanser nedeniyle uygulandığını ifade eden Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, "Doğru zamanda, başarılı bir operasyon ile karaciğer nakli gerçekleştirildiğinde iyileşme oranı oldukça yüksektir" dedi.

Fonksiyonlarını yerine getiremeyen karaciğerin çıkarılıp yerine sağlıklı karaciğer parçası ya da tam karaciğer yerleştirilmesi işlemine karaciğer nakli adı veriliyor. Karaciğer naklinin büyük bir kısmının siroz ve kanser nedeniyle uygulandığını ifade eden Beykent Üniversitesi Hastanesi Karaciğer Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, "Doğru zamanda, başarılı bir operasyon ile karaciğer nakli gerçekleştirildiğinde iyileşme oranı oldukça yüksektir. Karaciğer yetmezliğinde veya akut karaciğer yetmezliği vakalarında hayat kurtaran tedavi olan karaciğer nakli genel organ nakli birimleri tarafından gerçekleştirilir" diye konuştu.

"KARACİĞER YETMEZLİĞİ İKİ ŞEKİLDE GELİŞİYOR"

Karaciğer nakillerinin hangi durumlarda yapılacağı ile ilgili konuşan Doç. Dr. Gökhan Ertuğrul, karaciğer yetmezliğinin iki şekilde geliştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi, virüs, ilaç, mantar gibi karaciğer hücrelerinde hızlı hasar yaratan etkenlerle oluşan akut karaciğer yetmezliği. Diğeri yine en sık virüslere (Hepatit B ve C) bağlı gelişen, bunun yanında alkol gibi toksik ajanlarla da oluşabilen uzun zamana yayılmış, yavaş gelişen ve siroz ile sonlanan 'kronik karaciğer yetmezliği' tablosudur. Siroz zemininde ya da kendi başına normal zeminde gelişen karaciğer kanserlerinde de (Hepatoma, HCC) karaciğer nakli yapılmaktadır. Karaciğer nakli, karaciğeri yeterli çalışmayan ve organ nakline ihtiyaç duyan hastalara beyin ölümü gerçekleşmiş olan kadavradan veya canlı bir vericiden alınan karaciğerin nakledilmesi işlemidir."

"KAN GRUBU UYUMU GEREKİYOR"

Karaciğer nakli için kan grubu uyumu gerektiğini ancak RH faktörünün bir önem taşımadığını söyleyen Doç. Dr. Ertuğrul, karaciğer naklinin ortalama 6-12 saat süren bir ameliyat olduğunu belirtti. Ertuğrul, "Hastanın karaciğeri tamamı ile çıkarılıp yerine sağlıklı karaciğer konulur. Hastanın hastanede kalış süresi 15 günü bulabilir ancak tam iyileşmesi 8-12 haftadır. Son teknolojiye sahip cihazların yer aldığı görüntüleme üniteleri, yeterli teknik donanımı bulunduran ameliyathane ve nitelikli bir yoğun bakım ünitesinin yer alması, nakil işleminin yapılacağı sağlık kuruluşunda bulunması gereken bazı diğer özelliklerdir" dedi.

"NAKİLDEN SONRA ÖZEL BİR DİYET UYGULANMAZ"

Karaciğer naklinden sonra birçok hastaya özel bir diyet uygulanmadığını belirten Doç. Dr. Ertuğrul, "Ancak sizin kullandığınız ilaçların neden olabileceği yan etkilere ve sizin özelliklerinize göre (yüksek tansiyon ya da yüksek kolesterol gibi) farklı diyetler önerilebilir. Genellikle karaciğer nakli sonrası ilk 3 ay hafif ve kendinizi yormayacak egzersizleri yapmanız gerekir" değerlendirmesinde bulundu.