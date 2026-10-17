Doç. Dr. Hügül uyardı, aşırı takviye böbrek ve karaciğeri bozabiliyor

Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hüray Hügül, sağlıklı ve genç bir cilt için bilinçli yaşam alışkanlıklarının ve uzman hekim önerilerinin önemine dikkati çekerek, aşırı takviye kullanımının böbrek ve karaciğere zarar verebileceği uyarısında bulundu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı ile Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneğince Antalya'da düzenlenen "A'dan Z'ye Estetik Zirvesi" kapsamında AA muhabirine konuşan kongre eş başkanı Hügül, Türkiye'nin estetik uygulamalar ve tedaviler konusunda önemli bir deneyime sahip olduğunu söyledi.

Türk hekimlerinin bilgi ve tecrübelerini uluslararası bilim dünyasıyla paylaştığını belirten Hügül, uzun ve sağlıklı yaşamın yanı sıra cildin gençliğini korumanın da önem kazandığını ifade etti.

Hügül, sağlıklı bir cilt için dengeli beslenme, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve ruhsal iyilik halinin önemli olduğunu kaydetti.

???????- Komşunuza iyi gelen uygulama size zarar verebilir

Cilt sağlığı ve estetik uygulamalarda uzman hekimlere başvurulması gerektiğini vurgulayan Hügül, kişilerin başkalarına iyi geldiği düşüncesiyle bilinçsiz uygulamalara yönelmemesi gerektiğini belirtti.

Hügül, şöyle konuştu:

"Kulaktan dolma, herkese iyi gelen şeyin kendisine de iyi geleceğini düşünüp 'Komşuma iyi geldi, ben de uygulayayım' şeklinde yapılan uygulamalar çok yanlış oluyor. Bu yüzden hiç üşenmeyin, dermatoloğunuza başvurun. Sizi en uygun şekilde yönlendirecektir. Evde hazırlanan veya kulaktan dolma yapılan ya da merdiven altı uygulamalar her zaman sağlığınıza, cildinize zarar verir. O yüzden bilimin, eğitimin, güzelliğin ve sağlığın yanında olun."

Takviyeleri doktor önerisi doğrultusunda kullanın

Genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmak isteyenlerin bilinçsiz takviye kullanımından kaçınması gerektiğini vurgulayan Hügül, "Güzel olayım, sağlıklı kalayım diye aşırı supplement (takviye) kullanmak çok yanlış. Çok fazla supplement kullandığınızda böbrekleriniz ve karaciğeriniz bozulabiliyor. Çok yanlış kullanımlar olabilir." diye konuştu.

Takviyelerin doktor önerisi doğrultusunda kullanılması gerektiğini ifade eden Hügül, sağlıklı beslenme, spor ve uzman hekimlerin önerdiği uygulamaların birlikte değerlendirilmesinin önemine işaret etti.

Hügül, cilt sağlığını ve güzelliği korumak için bilimsel bilgiye ve uzman görüşüne önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA