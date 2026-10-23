Doç. Dr. Avcı, meme kanserinde erken teşhis için mamografi taraması çağrısı yaptı

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çeken Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Tevfik Avcı, erken teşhis sayesinde tedavide oldukça başarılı sonuçlar elde edilebildiğini belirterek, kadınlara düzenli kontrollerini ve mamografi taramalarını ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulunan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Tevfik Avcı, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti. Her 8 kadından birinin yaşamı boyunca meme kanseriyle karşı karşıya kalabildiğini belirten Avcı, hastalığın erken evrede tespit edilmesinin tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığını vurguladı.

"Meme sağlığında bilinçlenme, önem taşıyor"

Meme sağlığının korunmasının, hastalık ortaya çıktıktan sonra yürütülen tedavi sürecinden çok daha kolay olduğunu ifade eden Avcı, "Meme sağlığı denildiğinde aklımıza ilk olarak meme kanseri geliyor. Oysa önceliğimiz hastalıkla karşılaşmadan sağlığımızı korumak olmalı. Çünkü sağlığı korumak, hastalık ortaya çıktıktan sonra teşhis ve tedavi sürecini yönetmekten çok daha kolay ve ekonomik. Bu nedenle kadınların meme sağlığı konusunda bilinçlenmesi ve kontrollerini aksatmaması büyük önem taşıyor" dedi.

"Meme kanseri taramayla erken dönemde tespit edilebiliyor"

Meme kanserinin tarama yapılabilen kanser türlerinden biri olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Avcı, mamografinin erken tanıda önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek, "Meme kanserine karşı elimizde çok önemli bir imkan var. Mamografi sayesinde hastalığı erken dönemde yakalayabiliyoruz. Erken teşhis edildiğinde tedavide başarı şansımız oldukça yükseliyor. Ancak hastalık ilerledikçe tedavi süreci zorlaşabiliyor. Bu nedenle hiçbir şikayet olmasa bile zamanı geldiğinde taramaların yaptırılması gerekiyor" diye konuştu.

"Kadınlar ailelerini düşünürken kendi sağlıklarını ihmal etmemeli"

Kadınların günlük yaşamda eş, anne veya evlat olarak üstlendikleri sorumluluklar nedeniyle zaman zaman kendi sağlıklarını ikinci plana atabildiklerine dikkat çeken Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Tevfik Avcı, daha sonra şunları söyledi:

"Kadınlarımız çoğu zaman ailelerinin ihtiyaçlarına öncelik verirken kendilerini ihmal edebiliyor. Oysa bir kadının öncelikle kendi sağlığına değer vermesi gerekiyor. Kendisini ihmal etmeyen, vücudundaki değişikliklerin farkında olan ve düzenli kontrollerini yaptıran kadınlar meme kanserine karşı çok daha bilinçli hareket edebilir. Özellikle memede ele gelen kitle, meme cildinde veya meme başında şekil değişikliği, çöküntü ve meme başından gelen kanlı akıntı gibi tespitler dikkate alınmalı. Her kadın düzenli olarak kendi meme dokusunu gözlemlemeli ve değişikliklerin farkında olmalı. Kendi kendine meme muayenesi hastalığa tanı koymak için değil, kişinin vücudundaki farklılıkları fark edebilmesi açısından önemlidir. Şüpheli bir bulguyla karşılaşıldığında ise vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır."

"Kanser korkusuyla doktordan kaçmak çözüm değil"

Meme kanserinin görülme sıklığının yaşla birlikte arttığını ancak genç kadınlarda da ortaya çıkabildiğini belirten Avcı, genç yaşta olmanın hastalığa yakalanmayacağı anlamına gelmediğinin altını çizerek, kadınların 20 yaşından itibaren iki yılda bir doktor kontrolüne gitmelerini önerdi.

Bazı kadınların memelerinde fark ettikleri değişiklikleri kanser olma korkusuyla görmezden gelebildiklerini söyleyen Avcı, bu yaklaşımın erken tanı fırsatının kaçırılmasına neden olabileceği uyarısında bulunarak, "Bazı kadınlar 'Ya elime bir kitle gelirse ya kansersem?' korkusuyla kendi kendilerini kontrol etmekten veya doktora gitmekten kaçınabiliyor. Oysa korkuyla yaşamak yerine o belirtiyle yüzleşmek gerekiyor. Çünkü geçen her zaman kendi aleyhimize işliyor. Erken dönemde tespit edilebilecek bir hastalığın korku nedeniyle ilerlemesine fırsat verilmemeli" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de güçlü tedavi seçeneklerine sahibiz"

Meme kanserinin tanı ve tedavisinde Türkiye'nin önemli imkanlara sahip olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Avcı, gelişen tıbbi teknolojiler, ilaçlar ve tedavi yöntemleri sayesinde hastalığın yönetiminde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade ederek, "Bugün dünyada meme kanseri tedavisinde kullanılan pek çok teknoloji, tetkik ve tedavi yöntemi ülkemizde de uygulanabiliyor. Özellikle erken teşhis edilen hastalarda oldukça başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Gelişen tedavi seçenekleri sayesinde uygun hastalarda meme kanseri uzun süre kontrol altında tutulabilen bir hastalık haline gelebiliyor. Hastalarımız tedavilerinin ardından düzenli takiplerle yaşamlarını sürdürebiliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı