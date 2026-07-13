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Kene Isırığı Sonucu Hayatını Kaybetti

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Burdur'da tarlada çalışırken kene tutunan 55 yaşındaki Fatma Duran, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BURDUR'da 10 gün önce tarlada çalıştığı sırada vücuduna kene tutunan Fatma Duran (55), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kayış köyündeki tarlaya çalışmaya giden Fatma Duran'ın vücuduna 10 gün önce kene tutundu. Akşam eve döndüğünde durumu fark eden Duran, Burdur Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Buradaki ilk müdahalenin ardından Fatma Duran, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde KKKA teşhisi konulan Fatma Duran, tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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