BROKOLİ VE KARNABAHAR BU KEZ BİLİMİN GÜNDEMİNDE: AKNEYE EĞİLİMLİ CİLTLER İÇİN DİKKAT ÇEKEN ARAŞTIRMA

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Mutfaklarda görmeye alışık olduğumuz brokoli ve karnabahar, bu kez beslenme özellikleriyle değil, cilt bakımındaki potansiyelleriyle bilimsel araştırmaların konusu oldu. Biota Laboratuvarları Ar-Ge Merkezi tarafından yürütülen çalışmalarda, akneye eğilimli cilt bakımında değerlendirilen farklı bitkisel aktifler laboratuvar ortamında incelendi. Araştırmalardan birinde ceviz kabuğu, mersin, papatya, ısırgan ve gül gibi bitkisel kaynaklardan oluşan bir ekstre grubu ele alınırken, diğer grupta brokoli ve karnabahar kullanıldı.

Brokoli ve karnabahar laboratuvarda mercek altına alındı

İn vitro çalışmalarda bitkisel ekstrelerin akneyle ilişkilendirilen P. acnes bakterisi üzerindeki etkileri araştırıldı. Brokoli ve karnabahar içeren ekstre grubunun ayrıca cilt hücrelerinde inflamasyonla ilişkili bazı biyolojik göstergeler üzerindeki etkileri incelendi.

Hücre kültürü çalışmalarında IL-1?, TNF-? ve SRD5A1 gibi göstergelerde meydana gelen değişimler değerlendirildi. Brokoli ve karnabahar içeren ekstre grubunun, araştırma kapsamında incelenen göstergelerin bir bölümünde baskılayıcı etki gösterdiği gözlemlendi.Bu bulgular, günlük yaşamda daha çok beslenmeyle ilişkilendirilen bitkisel kaynakların, içerdikleri aktif bileşenler açısından cilt araştırmalarına da konu olabileceğini ortaya koyuyor.

Dört aylık dermatolojik çalışmada dikkat çeken sonuç

Laboratuvar araştırmalarından ayrı olarak, bitkisel aktifler içeren bitmiş ürünün etkinliği ve güvenliliği de dermatolojik olarak değerlendirildi.Almanya Dermatest’te gerçekleştirilen dört aylık çalışmanın sonuçlarına göre siyah nokta sayısında yüzde 70’e, tıkanmış gözenek ve pürüzlü görünümde ise yüzde 100’e varan azalma bildirildi.

Araştırma modeli böylece bitkisel aktiflerin önce laboratuvar ortamındaki mikrobiyolojik ve hücresel etkilerinin incelenmesi, ardından bitmiş formülün dermatolojik olarak değerlendirilmesi şeklinde iki farklı bilimsel aşamayı bir araya getirdi.

Bitkisel aktiflere çok aşamalı bilimsel yaklaşım

Çalışmalar, bitkisel kaynakların cilt bakımındaki potansiyelinin yalnızca geleneksel kullanım bilgileri üzerinden değil; mikrobiyolojik testler, hücre kültürü araştırmaları ve dermatolojik değerlendirmelerle birlikte incelenebileceğini gösteriyor.

Brokoli ve karnabahar gibi alışılmışın dışında görülebilecek iki bitkisel kaynağın laboratuvar ortamında araştırılması da çalışmanın dikkat çeken başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Biota Laboratuvarları Ar-Ge Merkezi’nin yürüttüğü araştırmalar, bir bitkisel aktifin laboratuvar ortamındaki biyolojik etkileri ile tüketiciye ulaşan son formül üzerindeki sonuçlarının birbirinden ayrı aşamalarda değerlendirilmesine dayanan çok aşamalı bir araştırma yaklaşımı ortaya koyuyor.

Araştırmanın kaynakları

1. Brassica breakthrough. Herbal anti-acne alternative proves clinically effective. Cosmetics and Toiletries®, 132, No. 4, 2017.

2. Efficacy of two plant extracts against acne vulgaris: initial results of microbiological tests and cell culture studies. Journal of Cosmetic Dermatology, 18(4), 1061–1065, 2018.

3. Dermatest, Almanya, 2010.