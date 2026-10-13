Breastanbul Buluşması'nda meme kanserine dikkat çeken 'Dantel' ilk kez sahnelendi

Breastanbul Konferansı Buluşmaları kapsamında, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte tiyatro oyuncusu Özlem Tokaslan'ın yazıp yönettiği "Dantel" isimli müzikli meddah oyunu ilk kez sahnelendi. Etkinlikte sanatın iyileştirici gücü vurgulanırken, uzmanlar ve hastalar erken tanının önemine dikkat çekti.

Meme kanseri alanında uluslararası bilimsel bir konferans olan Breastanbul 2026 kapsamında, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği tarafından halka açık olarak düzenlenen geleneksel 'Breastanbul Buluşmaları' gerçekleşti. Tiyatro, müzik ve söyleşinin bir arada yer aldığı etkinlik; meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak, hastalara moral vermek ve toplumu en güncel tıbbi gelişmeler hakkında bilgi verilmek amacıyla düzenlendi. Program kapsamında oyuncu Özlem Tokaslan'ın yazıp sahnelediği "Dantel" isimli oyunun ilk gösterimi yapıldı.

"Kadın sağlığı ile ilgili farkındalıklar çok önemli"

Kadının üretkenliğini ve dönüştürücü gücünü mizahi bir dille sahneye taşıyan interaktif tiyatro oyunu sonrası konuşan oyuncu Özlem Tokaslan, kadın sağlığı konusunda farkındalığın önemine vurgu yaptı. Tokaslan, "Bugün zorlukla mücadele etme hikayesini ele aldık. Bu durum bazen sağlıkla da gelebiliyor. Bununla mücadele etme yöntemlerini araştıran bir oyun yazdık. Burada olmaktan çok mutluyum, umarım daha çok insana ulaşırız. Önemli bir farkındalık ayındayız. Kadın kanserlerine dikkat çekmek ve kadınların yanında olmak istedik. Kadın kanserlerinde belli oranlarda artış olduğunu gözlemledik. Oyunumu da bu yüzden yazdım. Kadın sağlığı ile ilgili farkındalıklar çok önemli" dedi.

"Sanat hastalıklarda en büyük ilaç"

Etkinliğin bilimsel ve insani boyutunu değerlendiren Breastanbul Konferansı Başkanı Prof. Dr. Cihan Uras ise konferansa 62 ülkeden bini aşkın uzmanın katılım sağlandığını belirterek, Breastanbul'u dünyadaki diğer konferanslardan ayıran önemli noktalardan birinin konferansta paylaşılan bilimsel bilgilerin halkın katıldığı etkinlikte toplumla paylaşıldığını söyledi. Halk Buluşmaları'nın 7'ncisinin düzenlendiğini söyleyen Uras, "Bugün etkinliğimizin 7'ncisini düzenledik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Burada hastalarımızı unutmadık. Sanat hastalıklarda en büyük ilaç. Katılımcılara güzel bir tiyatro oyunu sergilendi. Oyunun içinde önemli mesajlar vardı. Etkinlikte hastalarımızla beraber hem tiyatromuzu izledik hem de söyleşi yaptık" ifadelerini kullandı.

"İleri evre meme kanserine karşı yeni yöntemler gelişiyor"

Etkinlikte meme kanserinin onkolojik tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Sönmez, yeni geliştirilen ilaçlar ve tedavi yöntemleri sayesinde hastaların hayat kalitelerinin arttığına ve yaşam sürelerinin çok uzadığına dair bilgi vererek şunları söyledi: "Erken tanı yöntemleri sayesinde tedavi başarısı yüzde 95'lere ulaştı. Peki, ileri evre meme kanseri teşhisinde kadınların tedavi şansı yok mu? Elbette var. Üstelik bu alandaki tedavi yöntemleri de hızla gelişiyor. Metastatik meme kanseri için geliştirilen yöntemler de hastaların ve tabii onlara şifa dağıtmaya çalışan biz doktorların hastalarımız adına umudunu giderek artırıyor. Hastalarımızdan tek istediğimiz, eş dosttan duyduklarını değil, bilimin sesini dinlemeleri, bilime inanmaları."

"Erken tanı hayat kurtarır"

Etkinlikte düzenlenen 'Yeni Yolculuğum' isimli söyleşide kanser tedavi sürecini atlatan Arzu Yavuz, yaşadığı deneyimi ve erken teşhisin önemini şu sözlerle paylaştı: "Kanser tanısını beklemediğim bir süreçte aldım. Geçmişteki kontrollerimde olumsuz bir sonuç görülmemişti. Ameliyat masasındayken doktorlarımızın dikkatiyle kötü huylu bir tümör olduğu belirlendi ve lenflerimde bir operasyon yapıldı. Bu haberi ameliyat sonrası öğrendim. İkinci evredeydi ve ameliyattan sonra 6 kür kemoterapi gördüm. Şu an 6 aylık periyotlarla kontrollerimi yaptırıyorum ve bu süreci atlattım. Erken tanı hayat kurtarır, bu konuda bilinçlenmemiz gerekiyor."

Tedavi sonrası yıllarca hayalini kurduğu tasarımcı olmak için eğitim aldığını ve hastalık sürecini anlatarak 'yeniden doğuş' ismini verdiği bir kreasyon tasarladığını belirten Arzu Yavuz'un bir tasarımı, Halk Buluşması etkinliğinde sunuldu.

"Düzenli kontroller erken tanı oranını artırıyor"

Meme kanserinde düzenli kontrollerin çok önemli olduğunu hatırlatan Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gül Esen İçten, kanserin en erken evresinde yakalanması için teknolojinin hızla geliştiğini, yapay zekadan yararlanıldığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Ultrason, mamografi, MR gibi yöntemler birbirinin yerine geçmez. Her birinin kullanıldığı durumlar var ve hangi yöntem olacağına uzmanlar hastanın durumuna göre karar verirler. 40 yaşından sonra mutlaka mamografi ile kontrol yapılması gerektiğini tekrar hatırlatmak isterim. Eğer ailede genetik bir kanser durumu varsa, kontroller daha erkene alınabilir. Ama hastalar, hekimle görüşerek ilerlemeliler"

"Türkiye'de her yıl 25 bin kadın meme kanseriyle tanışıyor"

Breastanbul Konferansı Düzenleme Komitesi'nde yer alan Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik, derneğinin bilimle el ele vermeyi çok önemsediğini söyledi. Türkiye'de her yıl 25 bin kadının meme kanseriyle tanıştığını belirten Seral Çelik, erken teşhis oranını artırmak için kadınların meme kanseri konusunda daha bilinçli davranmaları ve uygun taramaları yaptırması gerektiğini ifade etti. Etkinlikte ilk kez sahnelenen bir tiyatro oyununun yanı sıra uzmanların bilgileri, hastaların deneyimlerinin aktarıldığı söyleşi olduğunu belirten Seral Çelik, "Pİ Kadın Kanserleri Derneği olarak bilimle el ele vererek halka açık bir etkinlik düzenlemekten çok mutluyuz. Burada meme kanserine karşı unutulmaması gereken konulara ve erken tanının önemine dikkat çektik. Breastistanbul 2026'da hayatını bir dantel gibi ören kadınları anlatan 'Dantel' oyunuyla topluma seslendik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı