Bor İçeren Molekül, Dirençli Kan Hastalığıyla Mücadele Eden Üç Yaşındaki Çocuğa Umut Oldu!

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Bağışıklık sisteminin normalde vücudu hastalıklara karşı korumakla görevli olmasına rağmen bazı durumlarda kendi kan hücrelerine saldırması, özellikle çocuklarda yaşamı tehdit eden ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Bu hastalıklardan biri olan otoimmün hemolitik anemide, bağışıklık sistemi vücudun kendi kırmızı kan hücrelerini hedef alarak ağır kansızlığa yol açabiliyor.

Hastaların önemli bir bölümü mevcut tedavilerden yarar görürken, bazı vakalarda birden fazla tedaviye rağmen hastalık kontrol altına alınamıyor. Çok ağır ve dirençli olgularda ise kemik iliği nakli gibi yüksek riskli tedavi seçenekleri dahi gündeme gelebiliyor.

Üç Yaşındaki Çocukta Tam Remisyon Sağlandı

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Demircioğlu ve çalışma arkadaşları, standart tedavilere dirençli, ağır otoimmün hemolitik anemisi bulunan üç yaşındaki bir çocuk hastada farklı bir tedavi yaklaşımı uyguladı.

Bağışıklık sisteminde hastalığa neden olan mekanizmaları hedefleyen bu yaklaşım sonucunda hastada tam remisyon, yani hastalık bulgularının ortadan kalktığı bir klinik yanıt elde edildi.

Bu dikkat çekici klinik deneyim, 2026 yılında uluslararası hakemli bilimsel dergilerden Turkish Journal of Hematology dergisinde yayımlandı.

Çalışma, özellikle klasik tedavilere yanıt vermeyen çocukluk çağı kan hastalıklarında yeni tedavi stratejilerinin araştırılması açısından önem taşıyor.

Bor Elementinin Moleküler Yapıdaki Rolü Dikkat Çekiyor

Araştırmada kullanılan tedavi yaklaşımının dikkat çekici özelliklerinden biri, uygulanan molekülün kimyasal yapısında bor elementinin bulunması.

Dünya bor rezervlerinin önemli bir bölümüne sahip olan Türkiye açısından da bu elementin ileri biyomedikal araştırmalardaki yeri bilimsel bir ilgi alanı oluşturuyor.

Ancak burada söz konusu olan, bor mineralinin doğrudan hastaya verilmesi değil, bor atomunun özel olarak geliştirilmiş bir moleküler yapının parçası olması.

Bu ayrım, bilimsel gelişmelerin doğru anlaşılması açısından önem taşıyor. Bor elementinin bir molekülün yapısında bulunması, tek başına bor mineralinin aynı tedavi edici etkiyi göstereceği anlamına gelmiyor.

Bağışıklık Sistemini Hedefleyen Yeni Yaklaşımlar

Son yıllarda çocuk hematolojisinde yalnızca hastalığın belirtilerini kontrol etmek değil, hastalığa yol açan bağışıklık mekanizmalarını doğrudan hedeflemek de giderek önem kazanıyor.

Bu kapsamda özellikle antikor üreten hücreleri hedef alan yaklaşımlar, standart tedavilere dirençli otoimmün kan hastalıklarında bilimsel araştırmalara konu oluyor.

Doç. Dr. Fatih Demircioğlu, elde edilen sonucu değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

“Çocukluk çağında bazı bağışıklık sistemi kaynaklı kan hastalıkları, uygulanan çok sayıda tedaviye rağmen kontrol altına alınamayabiliyor. Bizim hastamızda da oldukça ağır ve dirençli bir klinik tablo söz konusuydu. Hastalığın gelişim mekanizmasını hedefleyen farklı bir yaklaşımla tam remisyon elde ettik. Bu sonuç, benzer hastalar için yeni araştırmaların önünü açabilecek nitelikte.”

Hedef: Doğru Hastaya, Doğru Zamanda Tedavi

Uzun yıllardır çocukluk çağı kan hastalıkları, immün trombositopeni, bağışıklık sistemi bozuklukları ve demir metabolizması üzerine bilimsel çalışmalar yürüten Doç. Dr. Fatih Demircioğlu, son dönemde kemik iliği nakli, CAR-T hücre tedavisi ve dirençli bağışıklık sistemi hastalıkları üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Demircioğlu, kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Tıpta artık yalnızca hastalığın adını değil, o hastalığa neden olan biyolojik mekanizmaları da hedefliyoruz. Amacımız, doğru hastaya, doğru zamanda, hastalığın mekanizmasına uygun tedaviyi uygulayabilmek. Özellikle standart tedavilere dirençli hastalarda bu yaklaşımların geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu tedavi yaklaşımı, gelecekte benzer şekilde standart tedavilere dirençli kan hastalıklarıyla mücadele eden çocuk ve erişkin hastalar için yeni bir umut oluşturabilir.”

Bilimsel Araştırmalar Yeni Umutların Kapısını Aralıyor

Uzmanlar, tek bir hastada elde edilen başarılı sonucun yeni bir standart tedavi anlamına gelmediğini, benzer yaklaşımların etkinliğinin ve güvenliğinin daha geniş bilimsel çalışmalarla değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Türkiye'den uluslararası bilimsel literatüre kazandırılan bu çalışma, özellikle tedavi seçeneklerinin sınırlı kaldığı dirençli çocukluk çağı kan hastalıklarında bilimsel araştırmaların ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Haber: Mehmet Faruk ERTEKİN

Kaynak: Haberler.com