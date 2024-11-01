Beyin Sisini Önlemenin Yolları ve Besin Önerileri

STRESLİ bir yaşam, uyku bozuklukları, bazı ilaç tedavileri, beslenme ve yaşam tarzı değişkenlerinin beyin sisi görülmesine neden olabileceğini belirten Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun, "Yeni bir şeyler öğrenmede güçlük çekiyor, konsantrasyon bozukluğu yaşıyor, odaklanma sorunları ile baş edemiyorsanız; beyin sisi ile karşı karşıya olabilirsiniz" dedi.

Beyin sisinin zihinde net düşünme yeteneğini olumsuz etkileyebilen, hafızada sorunlar, konsantrasyonda azalma ve unutkanlık gibi belirtileri olduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Dursun, "Beyin sisi, çeşitli faktörlere bağlı olarak meydana gelen, kişinin kendini ifade ederken doğru kelimeleri bulamamasına kadar ilerleyebilen bilişsel bir sorundur" diye konuştu.

BEYİN SİSİNİ ÖNLEYECEK BESİN BİLEŞENLERİ

Bazı besin bileşenlerinin depresyon, kaygı bozukluğu ve çeşitli bilişsel sorunların iyileşmesine katkıda bulunabileceğini söyleyen Uzman Diyetisyen Dursun, beyin sisini önlemek ve etkilerini hafifletmek için kullanılabilecek besin bileşenlerini şöyle sıraladı:

"Somon, ringa, sardalya, ton balığı, uskumru gibi yağlı balıklar; ceviz, badem, nohut, keten tohumu gibi yağlı tohumlar ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunan omega 3,

Kabak çekirdeği, bitter çikolata, ıspanak, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler, kuru fasulye, taze fasulye, tam tahıllar, soya peyniri, badem, avokado, kuru baklagiller, buğday ve yulaf kepeğinde bulunan magnezyum,

Yumurta, pekmez, kuruyemişler, kırmızı et, bakliyatlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, yağlı tohumlar, balıkta bulunan demir,

Tam tahıllar, kırmızı et, yumurta, yağlı tohumlar, kabuklu yemişler, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller ve meyvelerde bulunan B grubu vitaminler,

Turunçgiller, kırmızı ve yeşil biber, yeşil yapraklı sebzeler, kuşburnu, kivi, çilek, domates de bulunan C vitamini kullanılabilir.

Ayrıca, stres ve depresyon seviyesi yüksek kişilerde düşük olduğu saptanan D vitamininin, besinsel yararlanımı düşük olabileceğinden hekim önerisi ile takviye kullanımı önerilebilir."

'DÜZENLİ SU TÜKETİMİNİN DE OLUMLU ETKİLERİ VAR'

Enflamasyonu azaltmaya yardımcı besinlerin ilave edilmesi ile beyin sisi ve zararlarının daha aza indirgenebileceğini dile getiren Dursun, "Sağlıklı yağ kaynakları zeytinyağı, avokado, kurkumin içeren zerdeçal, ORAC kapasitesi yüksek kırmızı -mor meyve ve sebzeler de beyin sisi için faydalı olabilir. Probiyotik ve prebiyotik besinler ile düzenli su tüketiminin de beyin sisi üzerinde olumlu etkileri vardır. Yeterli uyku, zaman ve stres yönetimi, düzenli fiziksel aktivite ile beyin sisine karşı kalkan oluşturabilirsiniz" ifadelerini kullandı.