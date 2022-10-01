Son dakika haberi: Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 'Mükemmeliyet Merkezi' olma yolunda

Son dakika haberine göre Robotik Rehabilitasyon Merkezi ve tedavide kullanılan sanal gerçeklik sistemleri ile bu alanda dünyada sayılı hastaneler içinde yer alan Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, kalite, eğitim ve hizmet sunumunda tüm akreditasyon belgelerini tamamlayarak, halen örnekleri...

Robotik Rehabilitasyon Merkezi ve tedavide kullanılan sanal gerçeklik sistemleri ile bu alanda dünyada sayılı hastaneler içinde yer alan Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi, kalite, eğitim ve hizmet sunumunda tüm akreditasyon belgelerini tamamlayarak, halen örnekleri ABD ve Japonya gibi sınırlı sayıda ülkede bulunan "Mükemmeliyet Merkezi" olabilmek için ilk aşamaları başarıyla geçti.

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Prof. Dr. Evren Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'de kurulan hastanenin, kısa zamanda Türkiye'nin ve dünyanın bu alanda son teknolojiyle hizmet veren sayılı hastaneler içinde yer aldığını söyledi.

Hastanede, özellikle beyin ve omurilik hasarı bulunan hastalara, tıpta mevcut olan son teknolojinin kullanıldığı tedavi ve rehabilitasyon yöntemleriyle ve güçlü sağlık alt yapısı, donanımı, mevcut hekim ve terapistlerle hizmet verildiğini anlatan Yaşar, bunun yanı sıra kas ve sinir hastalığı olan çocukluk çağından itibaren çeşitli hastalıklar nedeniyle engeli bulunan tüm yaş guruplarına ayrıcalıklı hizmet sunulduğunu bildirdi.

Yaşar, ayrıca fizik tedavi ve rehabilitasyon alanına giren iskelet sistemi ağrıları, romatolojik, ortopedik sorunlar gibi kronik sorunları ortadan kaldırmaya yönelik de hizmet verildiğini aktardı.

Tedavi ve rehabilitasyonda, hastanede kullandıkları bazı teknolojilerin dünyada sayılı merkezlerde bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. Yaşar, şöyle konuştu:

"Hatta bizdeki bazı teknolojiler, dünyada bir merkezde var, o da Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hastanemizdeki Robotik Rehabilitasyon Merkezi, şu an dünyadaki en büyük bu alandaki merkez. Sanal gerçeklik sistemlerini, bizim kadar kapsamlı kullanan dünyada hiçbir merkez yok. Yutma ve konuşma bozukluklarına, travma veya nörolojik hasara bağlı el ve kol problemlerin tedavisinde bu coğrafyadaki en iyi hastaneyiz."

Hastanelerinin, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon (TÜSKA) Enstitüsünden akreditasyon belgesi aldığını belirten Yaşar, "Şehir Hastaneleri içinde ilk defa bu akreditasyon belgesi için bizim başvurumuz oldu. İlk seferde akreditasyon belgesini alan tüm Türkiye'de tek hastaneyiz. Bununla birlikte, eğitim ile beraber hizmet ve kalite standardında akreditasyona sahip olan yegane şehir hastanesiyiz. Yaptığımız çalışmalarla, yoğun emekle neticesinde hizmet ve kalite standardımızı geliştirerek, akreditasyon belgesini almaya hak kazandık. Bu, önemli bir başarıdır." dedi.

Yaşar, TÜSKA'nın değerlendirmelerinin uluslararası standartlar gözetilerek yapıldığının altını çizerek, bu belgenin alınmasının daha büyük hedeflerin yerine getirilebilmesi için şart olduğunu vurguladı.

Bu süreçte uluslararası kuruluşlardan eğitimle ilgili çeşitli akreditasyonları da aldıklarını anlatan Yaşar, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda, özellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon branşıyla alakalı olarak eğitim akreditasyonun Avrupa Birliği'nce belirlenen standartları gereği, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) kuruluşundan eğitim akreditasyonu aldık. Ayrıca, eklem hastalıkları özelinde de uluslararası akreditasyon almış bir merkeziz. Şimdi aldığımız akreditasyon belgesiyle hizmet ve kalitede artık Türkiye ve Türkiye sınırlarını aşan bu coğrafyada ve uluslararası alanda önder kuruluşlardan biri olduk."

"Türkiye, bulunduğumuz coğrafyada bu alanda bir ilk olacak"

Hedeflerinin her zaman daha kaliteli hizmet ve eğitim olduğunu vurgulayan Yaşar, "Bundan sonraki süreçte hedefimiz, mükemmeliyet merkezi olmak. Bunun için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aldığımız bu akreditasyon belgesiyle birlikte, mükemmeliyet merkezi olabilmek için ilk basamağı çıkmış olduk. Bunun için gururluyuz." diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Yaşar, hastanenin mükemmeliyet merkezi olarak tanımlandığında, bunun Türkiye için sağlıkta önemli bir prestij kaynağı olacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası kapsamda, mükemmeliyet merkezinin rehabilitasyon branşıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da da bir iki merkez tanımlanmış durumda. Türkiye'nin bulunduğu bu ara coğrafyada herhangi bir mükemmeliyet merkezi olan hastane tanımlanmamış. Mükemmeliyet Merkezi olmamız halinde, Türkiye, bulunduğumuz coğrafyada bu alanda bir ilk olacak.

Bundan sonra da Amerika'da veya Japonya'daki örnek merkezlerle yarışır düzeye geleceğiz. Şu anda da hastanemizde zaten o standartlarda hizmet ve eğitim veriyoruz. Bunu uluslararası alanda kanıtlayıp, ülkemizde yapılan bu çalışmaları ortaya koymak adına bu çok önemli. Bu aşama için tüm çalışmalarımızı hızlandırdık, başvurumuzu yakın zamanda yapacağız."

Hastanenin mükemmeliyet merkezi olmasıyla Türkiye'nin bu alanda dünyada daha ön plana çıkacağını belirten Yaşar, "Bu da yurt dışındaki hastaların ülkemize başvurusunun daha da artmasına neden olacaktır." dedi.

TÜSKA Enstitüsünce verilen akreditasyon belgesi nedir?

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı ve Kalite Direktörü Dr. Filiz Denizli Ergen de akreditasyonun, bir sağlık kuruluşunun verdiği hizmetin tanımlanan standartlara uygunluğunun herkesçe kabul gören bir kurum tarafından bağımsız olarak denetlenmesi anlamına geldiğini ifade ederek, Bu belgelendirme ile akredite olan sağlık kuruluşunun ilgili standartlara uygun olarak hizmet sunduğu ve hizmetin de kalite güvencesi altında olduğu bilinir." dedi.