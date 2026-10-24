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Akciğer kanserinde erken teşhis 5 yıllık sağkalımı yüzde 90'ın üzerine çıkarabiliyor

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Akciğer kanserinde erken teşhis 5 yıllık sağkalımı yüzde 90'ın üzerine çıkarabiliyor Haber Videosunu İzle
Akciğer kanserinde erken teşhis 5 yıllık sağkalımı yüzde 90'ın üzerine çıkarabiliyor
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Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı Atilla Eroğlu, erken teşhisin akciğer kanserinde yaşam süresini artırdığını söyledi. Erken evrede 5 yıllık sağkalım oranı yüzde 90'ın üzerine çıkarken geç evrede yüzde 10'un altına düşüyor, Eroğlu 'Kanser öldürmüyor, geç teşhis öldürüyor' dedi.

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, akciğer kanserinde erken teşhisin yaşam süresini ve tedavi başarısını artırdığını belirterek, "Kanser öldürmüyor, geç teşhis öldürüyor." dedi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Eroğlu, Antalya'da düzenlenen 14. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, akciğer kanserinin dünyada kanser kaynaklı ölümlerin en önemli nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Dünya genelinde yılda yaklaşık 10 milyon kişinin kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Eroğlu, bunların yaklaşık 2,5 milyonunun akciğer kanserinden kaynaklandığını ifade etti.

Akciğer kanserinin en önemli nedeninin sigara kullanımı olduğunu vurgulayan Eroğlu, uzun süren öksürük, kanlı balgam, kilo kaybı, iştahsızlık ve nefes darlığı gibi belirtileri olanların hekime başvurması gerektiğini anlattı.

Erken teşhisin tedavi başarısı açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Eroğlu, özellikle sigara kullananların risk durumlarına göre hekim kontrolünde tarama yaptırmalarının önemini vurguladı.

Eroğlu, erken evrede teşhis edilen akciğer kanserinde 5 yıllık sağkalım oranının yüzde 90'ın üzerine çıkabildiğini, geç evrede ise yüzde 10'un altına düşebildiğini belirterek, "Medikal tedavilerdeki iyileşmelere, kapalı ameliyat yöntemlerine, cerrahi, robotik sistemlerin, akıllı ilaçların gelişmesine rağmen akciğer kanserinde geç teşhiste maalesef yaşam süresi çok kısalıyor. Onun için kanser öldürmüyor, geç teşhis öldürüyor." ifadelerini kullandı.

Yeni tedavi yöntemleri gelişiyor

Akciğer kanserinin tanı ve tedavisinde önemli gelişmeler yaşandığını kaydeden Eroğlu, geçmişte göğüs kafesi açılarak yapılan ameliyatların artık birkaç küçük kesiden kamera yardımıyla gerçekleştirilebildiğini belirtti.

Bu yöntemler sayesinde hastaların iyileşme sürecinin kısaldığına dikkati çeken Eroğlu, bazı ağır ameliyatların ardından hastaların birkaç gün içinde taburcu edilebildiğini söyledi.

Yeni nesil ilaçların bazı hastalarda daha konforlu bir tedavi süreci sağladığını belirten Eroğlu, "Artık bağışıklık sistemimizi yükselterek kanser oluşmasına engel olabiliyoruz. Her insan ömründe 100 defa kanser olma riski taşıyor. Eğer bağışıklık sistemimiz çok iyi seviyedeyse bu kanseri engelliyor ama bağışıklık sistemi çöktüğünde kanser büyümeye, vücuda yayılmaya başlıyor." diye konuştu.

İlaç tedavilerinde de ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Eroğlu, immünoterapi ve akıllı ilaçların tedavi seçeneklerini artırdığını ifade etti.

Eroğlu, ailesinde akciğer kanseri öyküsü bulunan kişilerin de risk konusunda bilinçli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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