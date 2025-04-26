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9 Yaşındaki Çocuk Çapa Makinesinde Yaralandı

9 Yaşındaki Çocuk Çapa Makinesinde Yaralandı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde çapa makinesine ayaklarını kaptıran 9 yaşındaki Ahmet G., ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde çapa makinesine ayaklarını kaptıran 9 yaşındaki Ahmet G., ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Çapa makinesi ile tarla sürmeye çalışan Ahmet G., ayaklarını makinenin döner bıçaklı bölümüne kaptırdı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyup koşan yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ahmet G., ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki ayağı ve sırtından yaralanan Ahmet G. buradaki müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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