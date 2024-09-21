Karavanıyla dünyayı gezen 79 yaşındaki adam dev mide fıtığından İstanbul'da kurtuldu

Sağlığına kavuşan yaşlı adam göçebe yaşam tarzına devam edecek

İSTANBUL - Karavanda yaşayan ve dünyayı gezen 79 yaşındaki Amerikalı adam, Arnavutluk'ta nefes darlığı problemi ile gittiği hastanede mide fıtığı olduğu öğrendi. Ameliyat olması gereken yaşlı adam imkan yetersizliğinden dolayı tedavi edilemeyince rotasında bulunan İstanbul'a gelerek burada gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Tetkiklerin ardından hastanın midesinin dev fıtık yüzünden kalp seviyesine yükseldiğini anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Sinan Binboğa, "Midenin yüzde 80'lik bir kısmının akciğerin olduğu alanda kalbin hemen arkasında olduğu görüldü. Midenin tamamı tekrar karın içerisine alındı. Sonra midenin olduğu bölgede katlanma ameliyatı yapıldı. Bölgesel olarak diyaframdaki açıklık tamir edilerek hastamızın ameliyatı başarıyla sonlandırıldı" dedi.

Karavanda yaşayan ve 15 yıldır dünyayı gezen 79 yaşındaki Amerikalı Charless Everett Ritenour, Arnavutluk'ta gezisine devam ederken nefes alamadığı için bir hastaneye başvurdu. Hastanede gerçekleştirilen tetkiklerin ardından yaşlı adama mide fıtığı teşhisi koyuldu. Yaşlı adam, Arnavutluk'taki doktorunun riskli bir ameliyatla iyileşebileceğini ancak imkanlarının yetersiz olduğunu söylemesiyle tedavi olmaktan vazgeçerek rotasında bulunan İstanbul'a geldi. Öneri üzerine 20 gün önce Medicana Ataköy Hastanesi'ne gelen Ritenour, nefes darlığı, hazımsızlık ve mide ağrısı şikayetleriyle başvuru yaptı. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Sinan Binboğa'ya yönlendirilen hastanın tetkiklerinin sonucunda dev mide fıtığının akciğerlerinin tamamını kapladığı ve kalp seviyesine yükseldiği belirlendi. Acil ameliyata alınan hasta, başarılı 4 saat süren operasyondan sonra sağlığına kavuştu. Kontrolleri tamamlanan Charless Everett Ritenour, sağlık sorunun olmaması üzerine 1 hafta sonra İstanbul'dan ayrılarak karavanıyla göçebe yaşam tarzına devam edecek.

"Hasta tedavisini İstanbul'da olabileceğini öğrenmiş"

Karavanla dünyayı gezen dev mide fıtığı hastası hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Sinan Binboğa, "Hastamız Charless Everett Ritenour, 79 yaşında Amerikan vatandaşı bir hasta. Dünya turunu çıkıyor. Karavan ile beraber Avrupa'da seyahat ederken nefes darlığı ve hazımsızlık problemleriyle hastaneye başvuruyor. Arnavutluk'ta özel bir hastanede tedaviye alınıyor. Yapılan tetkiklerinde de mide fıtığı olduğu tespit ediliyor. Tetkiklerinde dev bir fıtık olduğu ve midesinin yaklaşık yüzde 80'ninin toraks duvarının içinde olduğu belirleniyor. Riskli olabileceği ve yaş itibariyle problem yaşayabileceği hastaya söyleniyor. Seyahatinin geri kalan kısmını Türkiye'de geçireceğini söyleyen hasta tedavisini İstanbul'da olabileceğini öğreniyor. Ondan sonra da hastanemize başvuruyor" diye konuştu.

"Hastamızı sağlıkla taburcu ettik"

Hastanın tedavilerinin ardından sağlıkla taburcu edildiği belirten Binboğa, "Hastamız ciddi nefes darlığı şikayetiyle başvurduğunda daha önce Arnavutluk'taki tetkiklerinden dev mide fıtığı olduğu görüldü. Hastane bu dev mide fıtığına acil müdahale edilmek üzere benimle görüştürdü. Hastanemizdeki imkanlar doğrultusunda endoskopiye aldık. Yapılan gastroskopi sırasında midenin nedeyse tamamı toraks duvarı içinde olduğu görüldü. Dev mide fıtığının akciğerlerin olduğu alanda bulunduğu ve neredeyse midenin tamamın kalp seviyesine yükseldiği tespit edildi. Endoskopi yapıldıktan sonra tanının doğruluğu belirlendi. Ameliyat hazırlığı yapıldıktan sonra hastayı yatırdık. Kapalı bir yöntemle hastayı ameliyat ettik. Ameliyat sırasında mide ile yemek borusunu ayıran diyafram alanının yaklaşık 15 santimetrelik bir kısmın açık olduğunu gördük. Midenin yüzde 80'lik bir kısmının akciğerin olduğu alanda kalbin hemen arkasında olduğu görüldü. Midenin tamamı tekrar karın içerisine alındı. Sonra midenin olduğu bölgede katlanma ameliyatı yapıldı. Bölgesel olarak diyaframdaki açıklık tamir edilerek hastamızın ameliyatı sonlandırıldı. Ameliyat yaklaşık 20 gün önce yapıldı. Ameliyattan sonra 1 gün yoğun bakım takibimiz oldu. 2 günde genel cerrahi servisimizde takip ettik. 3. günün sabahında ise hastamızı sağlıkla taburcu ettik" ifadelerini kullandı.

"10 yıl daha gençleştim"

Dev mide fıtığı problemi yaşadıktan sonra İstanbul'da tedavi olan Charless Everett Ritenour, "Ameliyat çok başarılı geçti. Daha iyiyim, daha rahat nefes alabiliyorum. Ağrım geçti. 10 yıl daha gençleştim. Arnavutluk'ta hastaneye nefes darlığı şikayetiyle başvurdum. Dev mide fıtığı tanısı koyuldu. Orada oluşabilecek durumlardan dolayı Türkiye'yi tercih ettim. Türkiye'de daha iyi bir medikal takip olabileceğini düşünerek geldim" şeklinde konuştu.