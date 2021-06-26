Sağlık Sohbetleri'nde beslenmenin bilimi konuşuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık Sohbetleri'nde beslenmenin bilimi konuşuluyor

Sağlık Sohbetleri'nde beslenmenin bilimi konuşuluyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Elif Tümen'in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri "Klinik Beslenme" Özel Programı'nın 26 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nil Molinas Mandel ve Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt.

Elif Tümen'in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri "Klinik Beslenme" Özel Programı'nın 26 Haziran Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nil Molinas Mandel ve Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Tuğçe Aytulu kanser hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiğini ve en doğru beslenme şeklini anlatacak. 

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr'de yayında! (Sponsorlu İçerik)

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Mert Müldür Metin Oktay Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağlık Sohbetleri'nde beslenmenin bilimi konuşuluyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 09:18:22. #1.15#

title