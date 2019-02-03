Sağlık Personeli, Cami Tuvaletinde Altın Vuruş Yaptı

Sağlık Personeli, Cami Tuvaletinde Altın Vuruş Yaptı

Adana'da 10 gün önce nişanlandığı öğrenilen sağlık çalışanı Ahmet Oğuz Karaca, evinin yakınında bulunan camide altın vuruş yaparak öldü.

Adana'da yaklaşık 10 gün önce nişanlanan sağlık personeli genç evinin yakınında bulunan camide altın vuruş yaparak öldü. Şahsın 3 gündür kayıp olduğu cesedinin babası tarafından bulunduğu öğrenildi.

HER YERDE ARANIYORDU

Olay merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki Akıncılar Camii'nde meydana geldi. 3 gündür kayıp olarak aranan sağlık çalışanı Ahmet Oğuz Karaca, babası tarafından evinin yakınındaki cami tuvaletinde hareketsiz yatarken bulundu.

KARDEŞLERİ, BİRBİRİNE SARILARAK AĞLADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, gencin yüksek dozda uyuşturucu madde alarak öldüğünü belirledi. Gencin yakınları cami önüne gelerek feryat ederken kardeşleri ise birbirlerine sarılarak ağladı.

10 GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ahmet Oğuz'un sağlık personeli olduğu 10 gün önce nişanlandığı öğrenildi.

Ahmet Oğuz'dan geriye bu kare kaldı;

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (8)

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.