Sağlık kontrolüne getirilen zanlıyı kaçırmak isteyen şahıslar polisle çatıştı

Sağlık kontrolüne getirilen zanlıyı kaçırmak isteyen şahıslar polisle çatıştı

Manisa Turgutlu'da sağlık kontrolüne getirilen zanlıyı kaçırmak için hastaneye gelen yaklaşık 15 kişi ile polis arasında silahlı çatışma çıktı.

31.08.2019 23:59
Sağlık kontrolüne getirilen zanlıyı kaçırmak isteyen şahıslar polisle çatıştı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından yaklaşık 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu'nu, Cuma gece düzenlediği operasyonla yakaladı. Serdar Katipoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katipoğlu, Manisa E Tipi Cezaevi'ne gönderilmeden önce adli muayenesi için Turgutlu Devlet Hastanesi'ne getirildi.

YAKINLARI HASTANEDEN KAÇIRDI

Sağlık raporu alınan Katipoğlu, hastaneden çıkartılırken, bahçede bulunan yaklaşık 10 yakını tarafından kaçırılmak istendi. Yakınlarının polise saldırması üzerine arbede çıktı. Polis, saldırganları uzaklaştırmak için önce havaya ateş açtı. Ardından, uyarı ateşine rağmen yakınları tarafından kaçırılan Serdar Katipoğlu'nu etkisiz hale getirmek için vurdu. Omzundan yaralanan Serdar Katipoğlu, yakınları tarafından otomobille kaçırıldı.

BİR BAŞKA HASTANEDE TEDAVİYE GETİRİLDİĞİNDE YAKALANDI

Yakınları, yaralı Serdar Katipoğlu'nu iddiaya göre tedavisi için Manisa Grand Medical Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi ettirilemeyen şüpheli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Bu sırada yaralı cezaevi firarisinin hastanelere götürülebileceği ihtimali üzerine polis, yakın çevredeki hastanelerde önlem aldı. Katipoğlu, hastaneye getirildiği sırada önlem alan polis tarafından kıskıvrak yakaladı. Şüpheli polis gözetiminde tedaviye alındı.

Olayla ilgili Serdar Katipoğlu'nu kaçırmaya yardım eden 3 kişi de polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. Diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Sağlık kontrolüne getirilen zanlıyı kaçırmak isteyen şahıslar polisle çatıştı
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YORUMLAR (7)

  • TİM0135:
    Adam polisi vursa 2-3 yıla çıkar, polis vursa hayatını karartırlar. Allah polis çalışanlara sabır versin.
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  • BEYEFENDİ:
    Yuh artık kurtlar vadisine döndü ülke. Yakında banka soygunları yapanlar çıkarsa şaşırmam.
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  • ISMET:
    TABII IDAM YOK ISLERI YOK HAPISHANEDE YEMEK TELEVIZYON KUMAR NE ISTEREN VAR KORKAN YOK BAK AS BUNLARI OSMANLI USULU MILLET ONUNDE BAKALIM SUCLU KALACAKMI ULKEDE
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  • CENGİZHAN:
    EEE YANİ MEMLEKETTE ADALET HAK.HUKUK CEZA YOK Kİ .ADAMLAR POLİSLE ÇATIŞIP ADAM. KAÇIRMA CÜRETİNDE BULUNABİLİYOR .
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