Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl: "(Saldırıya uğrayan doktor) Bunların peşini bırakmamamız ve mücadele etmemiz lazım"

ANKARA (İHA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, dün Ankara Hastanesi'nde çalışan Dr. Ebru Ergin'in darp edilmesi hakkında, "Bunların peşini bırakmamamız ve mücadele etmemiz lazım. Bu mücadelenin neresinde destek vereceksek orada olacağız" dedi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve aynı zamanda Ankara Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olan Prof. Dr. Rahmi Kılıç'ın katılımıyla Ankara Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik yükselme töreni gerçekleştirildi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Prof. Dr. Erdöl, dün Doktor Ebru Ergin'in saldırıya uğradığını hatırlatarak, "Şiddete uğrayan doktorlarımız geçen yıl da olmuştu ama bu yıl 2 gün önce şiddete uğrayan bir meslektaşımız oldu. Bundan büyük üzüntü duyduğumuzu söylemek isterim. Maalesef bu tür olaylar bizleri üzüyor. Bunların peşini bırakmamamız ve mücadele etmemiz lazım. Bu mücadelenin neresinde destek vereceksek orada olacağız" açıklamasında bulundu.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç ise olaydan dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Bir arkadaşımız sağlıkta şiddet mağduru oldu. Ona geçmiş olsun diliyoruz. Bu konuda desteğini gördüğümüz bakanımıza, rektörümüze ve İl Sağlık Müdürümüze teşekkürü borç biliyorum" diye konuştu.

Valilikten kınama geldi

Öte yandan Ankara Valiliğince yaşanan darp olayı hakkında sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hekimimize bir hasta tarafından yapılan menfur saldırıyla ilgili olarak fail hakkında gerekli adli soruşturma derhal başlatılmıştır. Valilik olarak saldırıyı nefretle kınar, konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. - ANKARA