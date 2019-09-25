Sağlık Bakanlığı sigarayı bırakmaya destek olmak için e- posta dönemi başlattı
Sağlık Bakanlığı, sigarayı bırakmaya yardımcı olmak amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Uygulama ile vatandaşlar sigarayı bırakmasını istedikleri kişilere, Sağlık Bakanlığı aracılığı ile özel bir mesaj atabilecek.
Sağlık Bakanlığı, sigarayı bırakmaya yardımcı uygulamalara bir yenisini daha ekledi. 'Bir yakınımın sigarayı bırakmasına destek olmak' sloganıyla başlatılan uygulama ile vatandaşlar Sağlık Bakanlığının internet sitesi üzerinden, sevdiklerine özel bir mesaj göndererek sigarayı bırakmasına yardımcı olabilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN 'AŞKIM' MESAJI
Kısa bir süre önce hayata geçen uygulamaya, 'Babacığım, Anneciğim, Sevgili Ağabeyim, Sevgili Ablam, Canım Kardeşim, Sevgili Dayıcım, Sevgili Amcam, Sevgili Halacığım, Sevgili Teyzeciğim, Canım Anneannem, Canım Babaannem, Dedeciğim, Canım Arkadaşım, Sevgili Dostum, Sevgili Büyüğüm, Sevgili Eşim, Sevgilim, Aşkım' özel butonları hazırlandı. Seçilecek kişiye Sağlık Bakanlığı üzerinden, özel bir notla mesaj göndermek de mümkün.
İşte 'Sağlık Bakanlığı sigarayı bırakma danışma hattı' sitesinden başlatılan o uygulama: