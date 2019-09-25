Sağlık Bakanlığı sigarayı bırakmaya destek olmak için e- posta dönemi başlattı

25.09.2019 08:50

Sağlık Bakanlığı, sigarayı bırakmaya yardımcı uygulamalara bir yenisini daha ekledi. 'Bir yakınımın sigarayı bırakmasına destek olmak' sloganıyla başlatılan uygulama ile vatandaşlar Sağlık Bakanlığının internet sitesi üzerinden, sevdiklerine özel bir mesaj göndererek sigarayı bırakmasına yardımcı olabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN 'AŞKIM' MESAJI

Kısa bir süre önce hayata geçen uygulamaya, 'Babacığım, Anneciğim, Sevgili Ağabeyim, Sevgili Ablam, Canım Kardeşim, Sevgili Dayıcım, Sevgili Amcam, Sevgili Halacığım, Sevgili Teyzeciğim, Canım Anneannem, Canım Babaannem, Dedeciğim, Canım Arkadaşım, Sevgili Dostum, Sevgili Büyüğüm, Sevgili Eşim, Sevgilim, Aşkım' özel butonları hazırlandı. Seçilecek kişiye Sağlık Bakanlığı üzerinden, özel bir notla mesaj göndermek de mümkün.

İşte 'Sağlık Bakanlığı sigarayı bırakma danışma hattı' sitesinden başlatılan o uygulama: