Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi - Haber
Güncel

Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısı esnasında bir gazeteci, kendilerine mikrofon dağıtılmadığı yönünde sitemde bulundu. Bakan Koca ise "Tamam, kusura bakma kızım" diyerek gazeteciden özür diledi. Bakan'ın bu hareketi takdir topladı.

17.03.2020 08:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:47
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında düzenlediği basın toplantısında, sitem eden gazeteciden özür diledi. Bakan'ın bu hareketi sosyal medyada takdir topladı.

Bakan Koca, kovid-19 salgınındaki son gelişmeleri aktarmak için kameraların karşısına geçti. Salgın karşısında vatandaşları uyaran ve dikkat olma çağrısını yineleyen Bakan, sokağa çıkma yasağının söz konusu olmadığını dile getirdi.

GAZETECİDEN SİTEM

Vatandaşları kalabalık yerlere gitmeme konusunda uyaran Bakan, hijyenin önemine de vurgu yaptı. Toplantının ardından söz alan bir gazeteci ise kendilerine mikrofon dağıtılmamasından sitem etti. İsmi bilinmeyen gazeteci "Bundan sonra soru sormak isteyen gazetecilere mikrofon dağıtırsanız böyle bağırmak zorunda kalmayız" dedi.

BAKAN'DAN ÖZÜR

Bakan Koca, gazetecinin sitemine "Tamam, kusura bakma kızım" diyerek karşılık verdi. Koca'nın yoğun çalışma temposuna rağmen metanetini koruması ve alçak gönüllü yaklaşması sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi

Haberin Videosu:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın takdir toplayan hareketi! Gazeteciden özür diledi

İlgili Haberler

Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı Haber
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk Haber
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk
Koronavirüs bulaşan sunucunun doktoruyla olan paylaşımı infial yarattı Haber
Koronavirüs bulaşan sunucunun doktoruyla olan paylaşımı infial yarattı
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi Haber
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi
Koronaya yakalanan ünlü sunucu, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı Haber
Koronaya yakalanan ünlü sunucu, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Karantinadan kaçmak isteyen umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Haber
Karantinadan kaçmak isteyen umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Üç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Üç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı
Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Diyanet İşleri Başkanı 'Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?' sorusuna cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum...
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun...
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Tom Hanks Cem Yılmaz Sinan Akçıl Fahrettin Koca
Spor Falcao Malcolm Thomas Radamel Falcao Mustafa Cengiz Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart Konya Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 08:48:54. #1.14#