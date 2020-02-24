: Sağlık Bakanı Koca: İran Sağlık Bakanı'na "Kum kentini karantinaya alırsanız sınırı kapatmayız" dedim

24.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:40

İran'da görülen koronavirüs nedeniyle Türkiye önlemlerini artırdı. İran'la olan sınırlarını kapattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'ın Kum kentini karantinaya almadığı için sınırları kapattıklarını ifade etti.

Çin'in Vuhan kentinde görülen ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'nin komşusu İran'da da ortaya çıktı. İlk olarak Kum kentinde rastlanan koronavirüs İran genelinde 47 kişi de görüldü. Ölü sayısı ise 12'ye yükseldi.

TÜRKİYE SINIR KAPILARINI KAPATTI

Türkiye tedbir olarak İran ile Türkiye arasındaki Ağrı/Gürbulak, Van/Kapıköy, Hakkari/Esendere, Iğdır/Dilucu kara hudut kapıları ile Van/Kapıköy demir yolu hudut kapısı dün saat 17.00 itibarıyla kapatıldı, İran üzerinden hava yoluyla doğrudan Türkiye'ye girişler ise dün saat 20.00'den itibaren noktalandı.

"İRAN KARANTİNA UYGULAMADIĞI İÇİN KAPILARI KAPATTIK"

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki'yle arasında geçen görüşmeyi şu sözlerle anlattı "İki gün önce İran Sağlık Bakanı'na "Kum kenti dışında virüs için başka bir kaynak düşünüyor musunuz?" dedim. "Hayır" dedi. Tahran'da ve başka bazı şehirlerde de rastlanmış ama hepsi Kum kenti kaynaklı... Yani Kum kenti dışında salgına kaynaklık eden bir bölge yok. Kum kentinin Vuhan gibi karantinaya alınması gerekiyordu. Bunu İran Sağlık Bakanı'na söyledim. "Eğer Kum'u karantinaya alırsanız sınırı kapatma önlemi almamıza gerek kalmaz" dedim. Fakat İran Sağlık Bakanı, "Karantinaya alamayız" dedi. Biz de bunun üzerine sınırı kapatmak zorunda kaldık."

NE OLMUŞTU?

İran'ın Kum kentinde ortaya çıkan koronavirüs bugüne kadar 12 İran vatandaşının hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye ise dün alınan kararlarla İran ile olan kara sınır kapılarını geçici olarak kapattı. İran'dan Türkiye'ye gelen uçuşları geçici olarak durdurdu.

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