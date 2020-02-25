: Sağlık Bakanı Koca: İran'dan gelen uçakta ilk bulgularda koronavirüs belirtisi yok

25.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:55

Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelen ve Türkiye'de karantinaya alınan 140 yolcuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca açıklamasında, "Ankara'ya inen yolcularda ilişkin, Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi deneyimli ekibin orada bulunmasıydı. İstanbul'daki merkezlerimizin de hazır olduğunu duyurmak isterim. Ankara'ya zorunlu iniş yapan hastanelerimizin ilk numuneleri alındı, ve ateşi olan hastalardan virüs vakasına rastlanılmadığını duyurmak isterim. 140 kişi içerisinde ateşi olan herhangi bir yolcumuzun olmadığını duyurmak isterim'' dedi.

"TEDBİRLERİMİZİ HAREKETE GEÇİRDİK"

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar: ''Ülkemizde şu ana kadar bir koronavirüsü vakasına rastlanılmamıştır. Öncelikle kara sınırlarımız ve havalimanlarında tedbrilerimizi harekete geçirdik. Bilim Kurulumuz'un önerisi üzerine de daha katı kararlar almaya karar verdik. Ankara'ya inen yolcularda ilişkin, Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi deneyimli ekibin orada bulunmasıydı. İstanbul'daki merkezlerimizinde hazır olduğunu duyurmak isterim. Ankara'ya zorunlu iniş yapan hastanelerimizin ilk numuneleri alındı, ve ateşi olan hastalardan virüs vakasına rastlanılmadığını duyurmak isterim. 140 kişi içerisinde ateşi olan herhangi bir yolcumuzun olmadığını duyurmak isterim'' dedi.

Öte yandan Bakan Koca, İran'ndan getirilen Türklere ilişkin, Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık'' açıklamasında bulundu.

"TÜRK VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Bakan Koca, ''Uçakta bulunan yolcuların Kum ve Meşhed ziyaretleri oldukları duyunca riske atmak istemedik. Belirsizliğin asla hiçbir uçuşun izin verilmemesi noktasında Bilim Kurulu bugün bir karar aldı. Türk vatandaşlarımızın hep yanında olacağız ama emin olmadıkça, özel uçuşlar dışında, izin vermeyeceğiz'' dedi.

"KARANTİNA ALTINDAKİLERİN SONUÇLARI BU AKŞAM ÇIKAR"

Karantinaya alan yolcuların her birinin ayrı olduğunu belirten Bakan Koca, karantina altına olanların sonuçları bu akşam çıkar diyerek ''İran'daki Türk vatandaşları ile ilgili Türkiye'ye gelmek isterlerse her türlü imkanımızı seferber edebileceğimizi duyurmak isterim. Kuluçka döneminde bulaşıcılık konusunda farklı yaklaşımlar var. Belirtilerin başladığı zaman pozitif olacağı yönünde de açıklamalar var. Dolayısıyla siz numuneyi aldığınızda negatif çıktığında sonrasında olmayacağı anlamına gelmez'' ifadelerini aktardı.

"KORONAVİRÜS KONUSUNDA HASSASIZ"

Koca sözlerine şu şekilde devam etti:

Özellikle belli bir mesafeden bulaşmadığı yönünde bir bilgimiz var. Bizim koronavirüs noktasında daha hassas davrandığımız belirtmek isterim. Geçmiş 3-4 gün önce bir ülkeden özellikle gemi seyahati yapan bir yolcuların bulunduğu içinde şüpheli olduğunu bildiğimiz bir vaka ile ilgili, Türkiye aktarmalı olan gemiyi biz Türkiye'ye sokmadık. Başka bir ülkede yakıt ikmali yaptırdık.

NE OLMUŞTU?

Tahran - İstanbul seferini yapan THY uçağı, bazı yolcularda koronavirüs şüphesi görülmesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

Apronda özel kıyafetli ve maskeli sağlık ekipleri tarafından karşılanan uçaktaki 132 yolcu ve 8 mürettebat, sağlık kontrolünden geçirilip ambulanslara Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilmişti.

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