Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
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Fahrettin Koca, Güncel

Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısından sonra kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 33 yaşındaki sağlık çalışanı Dilek Tahtalı'nın neden vefat ettiğini önemli bir örnek diyerek detayları ile anlattı.

28.03.2020 00:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 00:29
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 33 yaşında hayatını kaybeden sağlık çalışanı Dilek Tahtalı'nın ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da özel bir hastanede sağlık personeli olarak çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına almış sonrasında ise durumu ağırlaşarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya basın toplantısında Dilek Tahtalı'nın nasıl hayatını kaybettiğini anlattı.

"KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ İMMÜN YETMEZLİĞİ VARDI"

Bakan Koca, Tahtalı'nın küçük yaşlardan beri immün yetmezliğinin olduğunu vurgulayarak, "Hatırlarsanız ilk gördüğümüz vakalarda bir aileden bahsetmiştik. Bu koronavirüsün nasıl bulaştığına önemli bir örnek. Yurtdışı teması olan genç, babası ve amcası (60 yaşın üzerinde) ile temasında bu kişiler yoğun bakım şartlarında tedavi edildi. Biz bütün taramaları yaparak bunları tespit ettik. Ailenin yakın çevresinde yine yoğun bakım şartlarında tedavi olan üçüncü bir hasta daha oldu. Bir özel hastanede yoğun bakım hastası olarak tedavisi devam eden bu hastanın yakını (ilk enfekte olan ama sağlık durumu iyi) muhasebe işlemleri için hayatını kaybeden sağlık çalışanı ile temas ediyor." şeklinde konuştu.

"VİRÜSÜ GENÇ SAĞLIKÇIYA BULAŞTIRAN KİŞİDE RAHATSIZLIK YOK"

Dilek Tahtalı'nın ölümüne sebep olan virüsü Tahtalı'ya bulaştıran kişinin herhangi bir rahatsızlık yaşamadığına dikkat çeken Bakan Koca, şunları söyledi:

"Muhasebede çalışan sağlık çalışanımız küçük yaşlardan beri önemli kronik hastalıkları olan birisi. Yani direnci düşük olan bir vatandaş. O temasla virüsü kapıyor. Ondan önce de ateşinin olduğunu biliyoruz. Muhtemelen mevsimsel bir grip tablosu vardı. Bunun üzerine koronavirüs taşıyan birisi ile temas etmesi sebebi ile diğer rahatsızlarının takip edildiği hastaneye gidiyor. Orada 59 yaşında bir kişi ile temas ediyor. 59 yaşındaki kişi de yoğun bakım tedavisine alınıyor. Ve o kişiyi de kaybettik. Virüsü bulaştıran kişi ise hayatta. Herhangi bir yoğun bakım süreci de olmadı.

HERKES VİRÜSÜ TAŞIYOR GİBİ DAVRANMALI

Temasın ne kadar önemli olduğunu bu örnek üzerinden görüyoruz. Onun için herkes virüsü taşıyor gibi davranmalı. Mümkün mertebe bu dönemde kendimizi evimizde izole etmeliyiz. Bakın bu sağlık çalışanının vefatında virüsü taşıyan ilk kişi de hiçbir rahatsızlık olmamasına rağmen iki kişi hayatını kaybetti."

İMMÜN YETMEZLİĞİ NEDİR?

İmmün sistem, hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, mikropları ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan bir sistemdir.

Primer immün yetmezlikler (PİY) ise, bağışıklık sistemi anormalliklerinin yol açtığı kalıtsal geçişli hastalıklardır. Bugüne kadar 350' den fazla hastalık tanımlanmıştır. Nadir hastalıklar grubu içinde yer almasına rağmen ülkemizde akraba evliliğinin yüksek oranda olması nedeniyle hastalık daha fazla oranda görüldüğü tahmin edilmektedir.

Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı

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Bakan Fahrettin Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı

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