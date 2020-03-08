Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. DSÖ'nün son verileriyle küresel koronavirüs tablosunu paylaşan Bakan Koca, "Türkiye sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi. Bakan Koca, Twitter hesabından, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son verileriyle küresel koronavirüs tablosunu paylaşarak, virüsün şu ana kadar 104 ülkede görüldüğünü ve Türkiye'nin sıkı önlemler sayesinde bu ülkeler arasında yer almadığını ifade etti. "KOMŞULARIMIZ VE AVRUPA ÖNLEMLERDE YAVAŞ KALDI" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 104 ülke, tanı konmuş toplam 109.405 hasta, 3.689 ölüm: Dünya Sağlık Örgütünün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu. Türkiye sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı.