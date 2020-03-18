Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi Koronavirüste yaşanan ilk ölümü açıklayan Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıklarken, vatandaşları 1-2 ay süreyle tüm tedbirlere uymaya davet etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de koronavirüs sebebiyle ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Koca, vaka sayısının 98'e ulaştığını söylerken, halkı tüm tedbirlere 1-2 ay boyunca harfiyen uymaya çağırdı.

"TÜM DÜNYADA OLDUĞU GİBİ BİZDE DE SALGINA DÖNÜŞEBİLİR"

Bakan Koca koronavirüs tedbirleriyle ilgili şunları söyledi:

Salgına dönüşmesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kuvvetle muhtemel alan bu hastalığa set çekmenin yolu tedbir almaktır. Biliyorsunuz Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık. Riskleri önlemek istiyoruz.

"TOPLAM HASTA SAYIMIZ 98'E YÜKSELDİ"

Umreden ve Avrupa'dan girişler yapıldı. Bu şekilde giriş yapanlar kontrol edildi ve bulgusu olanlar teste tabi tutuldu. Bu testlerde izole edilen vakalar bulunmakta ve yakınlarıyla birlikte kontrol altına alınmaktadır. Önceden tanı konulan vakaların yakınlarını taramadan geçiriyoruz. Yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur.

"1-2 AY DİRENELİM"

Pozitif kısmın büyük bölümü iyileşme ile sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisini sağlıyoruz. Dünyadaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz, bu durum bize net bir iyimserlik yaşatıyor.

Bir kez daha milletimize başsağlığı diliyorum, hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle devam edemez. Hayatımızı 1-2 ay bu şartlara göre düzenleyip, direnelim.