: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Deniz Baykal'ın sağlık durumu iyi

24.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı korkutan koronavirüs salgını sonrası kameraların karşısına geçti. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, önceki akşam rahatsızlanan CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Koca, "Ciddi bir sağlık sorunu yok. Üst solunum yolu enfeksiyonu var. Daha önceden geçirdiği hastalık nedeniyle tedbiren takibe aldılar. Ciddi bir rahatsızlığı olmadığını söyleyebilirim" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, önceki akşam evinde rahatsızlanması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Baykal'ın solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavisi devam ediyor.

"DENİZ BAYKAL'IN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Baykal'ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, şunları söyledi:

"Deniz Baykal ile ilgili kendisinden izin almadan açıklama yapılmasını doğru bulmuyorum. Ciddi bir sağlık sorunu olmadığını ve basit bir üst solunum yolu olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar tedbiren takibe aldılar."

Koca aynı zamanda koronavirüs salgını ile ilgili olarak da şu şekilde konuştu:

Virüs koronavirüs ailesinden ve daha önce insanlarda görülmeyen yeni bir alt tip. Bu yüzden ciddiyetle ele alınması gereken bir halk sağlığı meselesi olarak gündemimizde. Başta havaalanları olmak üzere önlemlerimizi aldık. Virüsün farklı ülkelere yayılması üzerine risk değerlendirme toplantısı yaptık. Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda önlemlerimizi hayata geçirmeye başladık. Hastalıkla alakalı gelişmeleri takip ediyoruz.

Çarşamba günü Çin'den gelen yolcuların uçaktan inişte termal taramalarına başladık. Hastaneye başvuran Çin uyruklu bir kişi Wuhan'dan geldiği öğrenilince tedbiren diğer hastalardan izole edildi. Maalesef ciddi bir bilgi kirliliği oluştu.

"ÇİNLİ HASTAYI ÖZEL AMBULANS İLE GÖNDERDİK"

Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte biz bunu şüpheli vaka olarak kabul ettik. Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk dilerek negatif basınçlı gözlem odasında tedavi altına alındı. Diğer yolcuların hiçbirinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Wuhan'dan gelen Çinli hastayı bu sabah Çin'e sevk ettik. Çinli turisti özel ambulans uçakla Çin'e gönderdik. Nitekim kafiledeki diğer yolcular uçakla ülkelerine döndü.

"PANİĞE KAPILMAYA GEREK YOK"

Biz her ihtimale karşı bu yolcuyu 36 saat gözlem atında tuttuk. Bizim şüpheli, vaka olarak değerlendirdiğimiz hastanın ülkesine dönme talebi üzerine bu sabah ülkesine gönderdik. Şüpheli vaka her ne kadar ülkesine dönmüş olsa da bu kişinin korunmasız yakın temasta olduğu kişileri taramadan geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok.

"ŞÜPHELİ HASTANIN NUMUNELERİNİ DSÖ'NE GÖNDERDİK"

Her türlü virüsten korunmak için hijyen kurallarına uyulması gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Virüsün bulaşıcılığı influenzaya göre daha düşük. Şüpheli hastanın numunelerini Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderdik. Dünya Sağlık Örgütü de devamında kendi prosedürüyle hem bize sonu bildirip hem de açıklamış olur.

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