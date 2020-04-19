Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine dayanmak zorundayız
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Fahrettin Koca, Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine dayanmak zorundayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, "Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım" dedi.

19.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara 'bahar' uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine dayanmak zorundayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Twitter hesabından koronavirüs salgını ile ilgili yeni bir paylaşımda bulunan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"BİZ DAHA BÜYÜK BİR BAHARI BEKLİYORUZ"

"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara 'bahar' uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine dayamak zorundayız

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Öte yandan, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1890'a, toplam vaka sayısı ise 82 bin 329'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara 'bahar' uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine dayanmak zorundayız

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