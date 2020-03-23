Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 37 olduğunu duyurduğu açıklamasında gençler sosyal izolasyon konusunda uyardı. Koca, "Gençlere uyarımız var. Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 bini aştı. Tükiye'de de ölü sayısı 37'ye yükseldi. Koronavirüsle ilgili son ölüm ve vaka sayılarını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıların ardından gençleri de sosyal izolasyon konusunda uyardı.

Koca kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 37'ye vaka sayısının da bin 529'a yükseldiğini açıkladı. Koca gençlere uyarılarda bulunarak, "Gençlere uyarımız var. Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" dedi.

GENÇLERE UYARI: BİR SÜRELİĞİNİ BAŞKA MODA GEÇİYORUZ

Bu mesajın ardından bir açıklama daha yapan Koca, "Şimdiki gençler... Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz. Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. Hayat eve sığar." ifadelerini kullandı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DE GENÇLERİ UYARMIŞTI

Gençlere yönelik ciddi bir uyarı da Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan gelmişti. Bu hastalığa gençlerin de yakalanabileceğini belirten yetkili, "Bugün gençlere bir mesajım var. Siz yenilmez değilsiniz. Virüs haftalarca hastanede yatmanıza sebeb olabilir, hatta ölümünüze yol açabilir" diye uyarıda bulunmuştu.

Bazı gençlerin hastalığı hafif geçirmesiyle ilgili DSÖ Başkanı, ancak bu kişilerin yapacağı tercihlerin diğerleri için ölüm-kalım meselesi olabileceği uyarısında bulundu. Çünkü bu kişiler karantina önlemlerine uymazsa, hastalığın yaşlı ve kronik hastalıkları bulunan riskli gruplara geçmesine sebep olabilir. Bu da başka kişilerin hayatlarını tehlikeye atmak anlamına gelir.

"NORMAL BİR DURUM DEĞİL"

Dünyanın çeşitli yerlerinden insanların hastalığı ciddiye almadığına dair görüntüler de geliyor. İngiltere'de dünden itibaren cafe, pub ve restoranlar kapatılırken, yasak yürürlüğe girmeden insanların mekanları doldurduğu görüldü. Almanya'da ise bu tür sosyalleşme mekanlarının kapatılması nedeniyle insanların parklarda parti yaptığı aktarılıyor. Ancak uzmanlar salgının ciddiye alınmasını istiyor. DSÖ'den Michael Ryan, bu salgının normal bir durum olmadığı konusunda uyarıyor.

DÜNYADA GENÇ VAKALAR ARTIYOR

Avrupa ve Kuzey Amerika'dan gelen veriler, hastaneye kaldırılan gençlerin önemli bir oranı teşkil ettiğini gösteriyor. Amerikan Hastalığı Kontrol ve Önleme Merkezi'nin araştırmasına göre, ABD'de hastaneye kaldırılmak zorunda kalan koronavirüs hastalarının yüzde 40'ını 20 ile 54 yaş arası oluşturuyor. Avrupa'da hastalığın merkez üssü olan İtalya'da da hastalığın ağır seyrettiği genç vakaların sayısının yüksek olduğu belirtiliyor.