Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı
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Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 6 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu söyledi. Uçuş yasağı uygulanan ülke sayısı 20'ye yükseldi. Bakan Koca, yurt dışındaki Türklerin ülkeye dönme konusunda ısrarcı olmaması konusunda çağrıda bulundu.

16.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:51
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, yeni pozitif vakaların olduğunu ve ilerleyen saatlerde vaka sayısını açıklayacağını söyledi. Bakan Koca, Türkiye'nin uçuş yasağı uyguladığı ülke sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı ve yurt dışındaki Türklerin ülkeye dönme konusunda ısrarcı olmaması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 yeni ülkeye uçuş yasağı uygulanacağını duyurdu. İngiltere, İrlanda, BAE, Suudi Arabistan, İsviçre ve Mısır yarın sabah 08'den itibaren uçuş yasağı konuldu. Daha önce de Çin, İran, Irak, İtalya, G. Kore, Gürcistan, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika, Hollanda ve Azerbaycan'a uçuşlar durdurulmuştu.

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"UÇUŞ YASAĞI SABAH 08'DE BAŞLAYACAK"

"İngiltere, İrlanda, BAE, Suudi Arabistan, İsviçre ve Mısır olmak üzere 6 yeni ülkeye daha uçuş yasağı konuldu. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20 oldu.

"UMREDEN GELEN VATANDAŞLARIN TARAMASI SÜRÜYOR"

Burada özellikle laboratuvar sayımızı ilk önce 16'ya daha sonra bütün büyük şehirlerde çalışmaya, kiti ise bütün ülkeye vereceğiz. Hızlıca hareket ederek daha fazla fayda almaya çalışacağız. Ayrıca Umre'den gelen 5 binin üzerinde vatandaşımızı gözleme aldık.

Bu dönemde sağlık durumları takip edilip 7. veya 8. gün taramadan geçirmemiz planlanıyor. Ayrıca ALO 184 SABİM hattı, Sağlık Bakanlığı iletişim hattımız koronavirüs hattımız olarak hizmet vermeye başlamıştır. Devlet tedbirleri olarak, kongre konferans gibi tüm etkinliklerin durdurulduğunu biliyorsunuz. Bugün itibari ile İçişleri Bakanlığımızın birçok mekanın faaliyetlerini askıya aldı. Müze ve kütüphanelerin kullanımına kısıtlama getirildi.

'YENİ VAKALAR VAR'

Şu anda çıkan yeni pozitif vakalarımız var. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da sizlere açıklayacağım. Görünen o ki bu dönemde bazı haberler devam edecek.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEKTE ISRARCI OLMAYALIM"

Bizi riskten koruyacak tedbirlerimiz daha da artmalı. Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara daha dikkatli olalım. Bu mücadele devam edecek. Zaaf gösteremeyiz. Yurt dışında olan vatandaşlarımıza uyarı yapmak istiyorum. Türkiye'ye dönmekte ısrarcı olmayalım. Her şeye rağmen dönen vatandaşlarımızın 14 gün kuralına uyması gerektiğini bilsin. Bu günler böyle sürmeyecek, çok geçmeden hayatlarımıza dönmüş olacağız.

"CAN KAYBIMIZ YOK"

Şu ana kadar can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek istiyorum. Hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki 1-2 haftanın çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Tanının devamında temas grubunun taranması, ayrıca hastanede yoğun bakım şartlarında olan hastaların bakımı önem arz ediyor. Onun için tüm önlemleri almış durumdayız.

"HİÇ BİR HASTAYI GERİ ÇEVİRMİYORUZ"

Önemli olan şu dönemde bulaşıcılığı minimalize etmek. Bu süreci 1-2 aylık süreçte daha hassasiyet gösterirsek bu salgını daha kolay atlatacağımıza, vatandaşımızın da nasıl davranması gerektiğiyle ilgili dikkate alırsa daha kolay aşacağımıza inanıyorum. Ne yapılması gerektiği çok belli. 18'in içinde diğer vakalar ağırlıklı yurt dışı vakasıydı. Bugün açıklayacağımız vakalarda dağılımı ifade etmiş oluruz. Daha net rakamlarla açıklamış oluruz. Biz hiçbir kurumumuzda acil veya polikliniğe gelen hastamızı geri çevirme noktasında olmayız, olamayız.

Gelen yolcularla ilgili başta bir takım sorunların yaşandığını biliyoruz. Bakan arkadaşlarımızla bir araya geldik ve daha detaylı bir plan yapıldı. Bundan sonraki süreçte problem olacağını düşünmüyorum.

"1-2 AYLIK SÜREÇ ÇOK ÖNEMLİ"

Yurtdışından bugün ve yarın gelebilecek olan ülkelerden öğrencilerimiz de var. Biz burada 14 gün izole edilmeli şartıyla uygun görüyoruz. Hastalık bulgusu olan vatandaşımızı zaten hastaneye alıyoruz. Hastalık bulgusu bulunmayan kişiyi de 14 gün kuralını uygulayarak izole etmesini düşünüyoruz.

Biz ne kadar yapılması gerekenleri yaparsak vatandaşımızla birlikte, 1-2 aylık sürecin ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. 2 ay sonra bitecek anlamında değil. Tedbirler teması azaltabilir. Bütün uyarılarımızı yapıyoruz. Bilim Kurulu'ndan arkadaşlarımız hassasiyeti ifade etmeye çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan şunu bekliyoruz; Şu döneme asgari temasla geçiriyor olmalı. 1-2 kişiyle 3-4 adımdan daha yakın mesafede olmamalı.

Bu dönemde birlik içinde, vatandaşımıza mesajı verme konusunda hassasiyet içerisindeyiz. O nedenle bu ana kadar ülkenin birikimini, yetkin olan kimlerse biz buna açığız. Şeffaf davrandık bundan sonra da öyle devam eder.

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Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı

Haberin Videosu:

Türkiye'nin uçuş yasağı uyguladığı ülke sayısı 20'ye yükseldi

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