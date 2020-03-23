Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Koca, yaşlılara seslenerek sokağa çıkma yasağına uymalarını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor. Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Koronavirüsün dünyada ortaya çıkışının üzerinden yaklaşık 104 gün geçti. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart'ta görüldü.

Şüphelilerin takibinde, testlerin hızla yapılmasında, hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında çok titiz davranıyoruz. Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Olayları takip etmek yerine artık olasılıkların önünü kesmeye çalışıyoruz.

Kaybettiğimiz hastaların hepsi ileri yaşta ve bünye olarak dirençleri zayıftı. Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların koronavirüsten etkilenmemesi konusunda bizler sorumluluk sahibiyiz. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Ailelerinizin size ihtiyacı var. Hayat yolculuğunda evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Torunlarınızın sevginize ihtiyacı var. Bunları hastayken yapamazsınız. Yapmak isteyip daha yapamadığınız kaç şey olduğunu düşünün. Ağır hastayken yapamazsınız. Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var ama siz de bir defaya mahsus bu öğüdü kabul edin. Bu günlerde size karşı hassasiyeti yüksek olan yalnız kendi evlatlarınız değil, bütün toplum. Bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek, bu durumu birlikte atlatmak istiyoruz. Evden çıkmanız bir süre kısıtlandırıldı, bu kurala uyun.

"KADROMUZA 32 BİN PERSONEL DAHİL EDİYORUZ"

Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman seviyesinde yüzde 100 olacağını buradan ifade etmek istiyorum.

"20 FİRMAYLA ANLAŞTIK"

Sağlık çalışanlarının yeterli malzemeden yoksun olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Tüm hastanelerimize bütün malzemeler sağlanmaktadır. Bu süreçte pandeminin olduğunu dönemde istismar etmek isteyen firmaların yurt dışıyla bağlantı halinde olduklarını biliyoruz. Depolara baskınlar yapıldı ve maske stokladıkları görüldü. Bu firmaları teker teker çağırarak hepsiyle bu dönemde günlük dönemde ne kadar üretim yapabileceğini sorduk ve anlaşma yaptık. Şu ana kadar 20 firmayla anlaştık.

YERLİ CİHAZ ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ

Yerli solunum cihazının seri üretimine başlıyoruz. 50 bin kiti Çin'den bu sabah geldi. Perşembe günü 300 bin hızlı tarama kiti gelecek.

Aşı geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlara da bakanlık olarak destek veriyoruz.