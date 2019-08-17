İstanbul'da etkili olan sağanak sonucu yollar su altında kaldı, tüm vapur seferleri iptal edildi

17.08.2019 13:06

İstanbul'da, etkili olan sağanak yağışla birlikte yollarda oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başlarken yağmurla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Bahçelievler'de aniden bastıran yağmurla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar ise suda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafında kurtarıldı.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Meteoroloji'nin yağış uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. İstanbul'da hayat durma noktasına gelirken, pek çok noktasında trafik durdu, Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerini durdurdu ve tüm vapur seferleri iptal edildi.

Kaynak: İHA