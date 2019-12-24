Safiye Soyman ve Faik Öztürk, rap şarkı çıkardı
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Safiye Soyman ve Faik Öztürk, rap şarkı çıkardı

Yıllardır Türkiye'nin en gözde çiftlerinin başında gösterilen Safiye Soyman ve Faik Öztürk, modaya ayak uydurarak rap şarkı söyledi. Yeni şarkısı hakkında konuşan Öztürk, "Mekanın gerçek sahibi geri geldi" dedi.

24.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:31
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, rap şarkı çıkardı

dünyasının sevilen isimlerinin başında gelen ve , son yaptıklarıyla adlarından söz etmeyi başardı. İmajlarını da yenileyen Safiye-Faik ikilisi bu sefer de rap şarkı söyledi.

RAPÇİLERE MEYDAN OKUDULAR

Son yıllarda artış gösteren rap akımına uyan ikili, 'İkimiz Bir Fidanın Güller Açan Dalıyız' şarkısını rap tarzında söyledi. Yeni şarkılarını düzenledikleri etkinlikle duyuran ve rapçilere meydan okuyan Faik Öztürk, "Mekanın gerçek sahibi geri geldi. Ben bu yollara Safiye yüzünden düştüm. 20 yılın hatırına katlandık. Ama iddialıyım. Hangi işe el atsam, en iyisini yaparım" dedi. Safiye Soyman ise "Ezhel de Ben Fero da ayaklarını denk alsın, artık meydanlarda biz varız" diyerek tüm rapçilere meydan okudu.


Haber Videosu

: Safiye Soyman ve Faik Öztürk, rap şarkı çıkardı
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