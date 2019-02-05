Safiye Soyman, Mide Detoksuyla 20 Günde 4 Kilo Verdi

Usta sanatçı Safiye Soyman mide detoksu yaparak 20 günde 4 kilo verdi. 2. Sayfa programına açıklama yapan Soyman, hedefinin 55 kilo olduğunu söyledi.

MİDE BOTOKSU YAPIYOR

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa' programına konuşan Safiye Soyman, kilo verme sürecini şöyle anlattı: "Ameliyat olmaktan korktum. Bunun yerine midemin iştah merkezine yüzüme yapıldığı gibi botoks uygulandı. Mide botoksu... Yeme isteğim kesildi. Yiyorsun ama yediklerinin 4'te birini. 67 kiloydum, 63'e düştüm.

20 GÜNDE 4 KİLO VERDİ

Ortalama 20 günde 4 kilo verdim. Hedefim 55 kilo olmak. Hemen sonrasında da karın germe estetiği yaptıracağım."

SEDA SAYAN YÖNLENDİRDİ

Safiye Soyman kedisini bu operasyona en yakın dostu Seda Sayan'ın yönlendirdiğini söyledi.