Şafak Vakti Camiden Sadaka Kutusunu Çalan Hırsızlar Kameraya Yakalandı

Bursa'da, sabah namazında cemaat namaz kılarken sadaka kutusunu söküp içindeki paraları çalan 2 hırsız kameralara yansırken, kaçan şüphelilerden biri Güven Timleri tarafından yakalandı.

PARALARI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Yeşilyayla Mahallesi Havuzlu Sokağı'nda bulunan Havuzlu Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami cemaati sabah namazını kıldığı sırada, kimliği meçhul 2 kişi caminin avlusunda bulunan sadaka kutusunu sökerek içindeki paraları alıp kayıplara karıştı.

"SU İÇMEYE GELMİŞTİK"

Cami görevlisinin hırsızlarla karşılaştığı ancak zanlıların, "Su içmeye gelmiştik" dediği öğrenildi. İmam, sabah avluyu süpüreceği sırada sadaka kutusunu yerinde bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eşkali tespit edilen 2 şüpheliden biri Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adı öğrenilemeyen zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA