Şafak Vakti Camiden Sadaka Kutusunu Çalan Hırsızlar Kameraya Yakalandı
Bursa'da, sabah namazının kılındığı sırada camiye gelen 2 hırsız, sadaka kutusunu sökerek içindeki paraları alıp kayıplara karıştı. Cami görevlisinin hırsızlarla karşılaştığı ancak zanlıların "Su içmeye gelmiştik" dediği öğrenildi.
Bursa'da, sabah namazında cemaat namaz kılarken sadaka kutusunu söküp içindeki paraları çalan 2 hırsız kameralara yansırken, kaçan şüphelilerden biri Güven Timleri tarafından yakalandı.
PARALARI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI
Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Yeşilyayla Mahallesi Havuzlu Sokağı'nda bulunan Havuzlu Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami cemaati sabah namazını kıldığı sırada, kimliği meçhul 2 kişi caminin avlusunda bulunan sadaka kutusunu sökerek içindeki paraları alıp kayıplara karıştı.
"SU İÇMEYE GELMİŞTİK"
Cami görevlisinin hırsızlarla karşılaştığı ancak zanlıların, "Su içmeye gelmiştik" dediği öğrenildi. İmam, sabah avluyu süpüreceği sırada sadaka kutusunu yerinde bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eşkali tespit edilen 2 şüpheliden biri Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adı öğrenilemeyen zanlı adliyeye sevk edildi.
-
Memleketimiz ne hale geldi memlekette suriyelilerden dolayı işbulamadıgı icin insanlarımiz mecburen hirsızliiga yöneliyorlar ama olsun nolcakki muhim olan ensarlık benim depomdaki mazotum calınmış cocuguma ekmek goturdüyüm arabam calınmış cokda onemli deyil ben aç olsem nolcakki suruyeliler doysunda 20 yıl okul okuyan genc işsiz kalsada olur sorundeyilCevap Yaz 5 Yayından KaldırZİYAAA: saçma yazılar yazma cafer iş var çalışmak isteyene heryerde iş var bulaşıkçılık yapar yine çalışır böyle boş konuşmayın2 Yayından Kaldır
-
ülke sahipsiz.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
NASIL OLSA HIRSIZLIĞIN CEZASI YOK OH NE ALA.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
-
ImansizlarCevap Yaz 5 Yayından Kaldır