Sadi Celil Cengiz kimdir? Kazara Aşk Okan kimdir? Sadi Celil Cengiz kimdir, kaç yaşında? Sadi Celil Cengiz biyografisi!

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Koliba Film imzalı yeni dizi Kazara Aşk, ilk bölümüyle bugün izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı Kazara Aşk Okan kimdir? Sadi Celil Cengiz kimdir, kaç yaşında? Sadi Celil Cengiz nereli, mesleği nedir? Sadi Celil Cengiz hayatı ve biyografisi nedir?

Kazara Aşk, Koliba Film imzalı, yönetmenliğini Sadullah Celen'in yaptığı, Türk yapımı romantik ve komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer almaktadır. Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Koliba Film imzalı yeni dizi Kazara Aşk, ilk bölümüyle bugün izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı Kazara Aşk Okan kimdir? Sadi Celil Cengiz kimdir, kaç yaşında? Sadi Celil Cengiz nereli, mesleği nedir? Sadi Celil Cengiz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SADİ CELİL CENGİZ KİMDİR?

Sadi Celil Cengiz (1 Şubat 1983; Çarşamba, Samsun), Çerkes asıllı Türk oyuncu.

Sadi Celil Cengiz 1983 yılında Samsun'a bağlı Çarşamba ilçesinde dünyaya geldi. Ordu Fen Lisesi'nde iki sene okuduktan sonra son sınıfını okuduğu Çarşamba Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. 2007-2008 yıllarında personel asteğmen olarak askerliğini tamamladı.Bir süre gümrük memurluğu yapmıştır. Çarşambaspor'un eski teknik direktörü Cemil Cengiz'in oğludur. İşler Güçler dizisiyle ilk baş rolünü oynamıştır.Sadi Celil Cengiz 60'a yakın kısa filmde rol aldı. Ayrılık adlı kısa film, Apple IMC'nin düzenlediği, "ican 06 yarışma ateşi" kısa film yarışmasında ikinci olmuş ve Altın Portakal Film Festivali'nde ise finale kalmıştır.

ÖDÜLLERİ

2012 – 3.OMÜ Medya Ödül Töreni – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – İşler Güçler

2005 – Altın Portakal Film Festvali- Kısa Film Yönetmeni – Adres Soran Adam

TİYATRO OYUNLARI

2019 – Ömürsün Doktor – Kozyatağı Kültür Merkezi

2014 – Kabuklu Sürprizli Hayvanlar – buluTiyatro

2012 – Nerde Kalmıştık – buluTiyatro

DİZİ VE FİLMLERİ

2021- Kazara Aşk

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Rafet Doğan) (TV Dizisi)

2019 – Hababam Sınıfı Yeniden (İsot Kamil )(Sinema Filmi)

2018 – Kalbimin Sultanı (Zahir) (TV Dizisi)

2018 – Eyvah Karım (Sinema Filmi)

2018 – Döndüm Ben (Samet) (Sinema Filmi)

2018 – Bende Kal (Taner) (Sinema Filmi)

2018 – Aşk Bu Mu? (Sinema Filmi)

2017 – İlk Öpücük (Mücahit) (Sinema Filmi)

2017 – Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (Ajan 2) (Sinema Filmi)

2017 – Eski Sevgili (Sinema Filmi)

2017 – Damat Takımı (Besim) (Sinema Filmi)

2017 – Bu Sayılmaz (Çırağan) (TV Dizisi)

2016 – Organik Aşk Hikayeleri (Yekta) (Sinema Filmi)

2016 – Olaylar Olaylar (Haldun) (Sinema Filmi)

2016 – Kaçma Birader (Polis) (Sinema Filmi)

2016 – Hayatımın Aşkı (Bartu) (TV Dizisi)

2015 – Sihirbazlık Okulunda Bir Türk (Marangoz) (Sinema Filmi)

2015 – Nadide Hayat (Sinema Filmi)

2015 – Kara Kutu (Serhat Taklacı) (TV Dizisi)

2015 – Kara Bela (Otel Görevlisi) (Sinema Filmi)

2015 – Biz Bir Dolaşalım (Serkan) (Sinema Filmi)

2015 – 91.1 (Metin) (Sinema Filmi)

2015 – Kardeş Payı (TV Dizisi)

2014 – Çalsın Sazlar (Sorgudaki Polis) (Sinema Filmi)

2014 – Kim O! (Ferhat)(TV Programı)

2014 – Bana Masal Anlatma (Haktan) (Sinema Filmi)

2013 – Sürgün İnek (Burak) (Sinema Filmi)

2013 – Kadın İşi: Banka Soygunu (Güvenlik Mehmet) (Sinema Filmi)

2013 – Behzat Ç. Ankara Yanıyor (Cafer) (Sinema Filmi)

2012 – İşler Güçler (Sadi) (TV Dizisi)

2011 – Üsküdar'a Giderken (Hakkı Selçuk) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl 1. Sezon (Harem Ağası) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Leyla le Mecnun Sezon (Telat) (TV Dizisi)

2011 – Gümüş Lale Burası Osmanlı 1711/Sır Kanunu (Niyazi) (TV Dizisi)

2009 – Ramazan Güzeldir (Sadi) (TV Dizisi)

2007 – Yıldız Tornavida (Kısa Film)

2007 – Dünyanın Savaş Hali (Mithat) (Kısa Film)

2007 – Adres Soran Adam (Kısa Film)

2006 – Ölümü Uyku Sanmak (Kısa Film)

2006 – Sadi Adlı Kişinin Durumu (Sadi) (Kısa Film)

2006 – S.A.K.D.Ç.Y.O.A.Y.V. (Kısa Film)

2006 – Keyser Söze Var mıydı? Yok muydu? (Merthan Gemici) (Kısa Film)

2006 – Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı (TV Dizisi)

2006 – Kabuslar Evi: Hayal-Cihan (Sinema Filmi)

2006 – Ayrılık (2) (Sadi) (Kısa Film)

2005 – 20'lik (Sadi) (Kısa Film)