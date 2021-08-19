Sadettin Hülagü kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof.Dr. Sadettin Hülagü'nün hayatı ve biyografisi!

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Twitter'da gündem olan isimlerin başında Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü geliyor. Peki, Prof.Dr. Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? Sadettin Hülagü ile ilgili detaylar yazımızda...

SADETTİN HÜLAGÜ KİMDİR?

Prof.Dr.Sadettin Hülagü (d.1959, Erzurum), akademisyen, tıp doktoru, Kocaeli Üniversitesi rektörü.

Sadettin Hülagü doğum tarihi : 3 Şubat 1959

Sadettin Hülagü kaç yaşında : 62 yaşında

Sadettin Hülagü nereli : Erzurum

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Erzurum Lisesi'nden mezun olduktan sonra, lisans(1981) eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Hava Uzay Tababeti ve Uçuş Doktorluğu kursunu bitirdi. Uçuş Doktorluğu ve Paraşüt uzmanlığı aldı. GATA Ankara İç Hastalıkları A.B. Dalı'nda İç Hastalıkları uzmanlığı eğitimi aldı ve mezun oldu. 1990-1992 yılları arasında GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Gastroenteroloji yan dal uzmanlığından mezun oldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

1996'da Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı'na atandı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı'nı kurdu. Amerika Oklahoma eyaleti Baptist Medical Center-Intergris Liver Unitte Karaciğer transplantasyonu ve terapotik endoskopi üzerine eğitim aldı. Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlattı ve eğitimler verdi. İtalya'da Modena Üniversitesi'nde Kolonjioskop konusunda Prof. Dr. Rita ile birlikte çalışmalar yaptı. Bu konuda Türkiye'de ilk kez SpyGlas kolonjioskop ile karaciğer, safra yolları ve pankreasın endoskopi görüntülenmesi ve tedavisini gerçekleştirdi.

2014 Yılı Ekim ayında yapılan rektörlük seçimlerinde 1. olmuş ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.