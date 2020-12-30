Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle

BBC dizisi İngiliz yapımı Dr. Foster dizisinin Türk televizyonlarına uyarlanması Sadakatsiz, ilk yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Sadakatsiz dizisinde baş rolleri Cansu Dere ve Caner Cindoruk paylaşıyor. 9. bölümüyle ekranlara gelecek Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Yeni bölüm fragmanı ve tüm detayları yazımızda!

Yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 21 Ekim Çarşamba akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in baş rollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz dizisinin orijinali Dr. Foster adıyla BBC'de yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Türk yapımı Sadakatsiz de aynı şekilde yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi görüyor. Yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği Sadakatsiz dizisi Kanal D'de yayınlanıyor. Her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanan dizinin bu haftaki bölümü de 2 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da yayınlanacak. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Eren Vurdem ve Burak Sergen gibi büyük oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

SADAKATSİZ HANGİ GÜN?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi "Sadakatsiz" 7 Ekim, Çarşamba 20.00'da Kanal D'de başladı! Dizi her çarşamba ekranlara geliyor...

Sadakatsiz

SADAKATSİZ OYUNCULARI