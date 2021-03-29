Sadakatsiz'in 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin'in ortadan kaybolmasında Asya ve Volkan suçlanıyor
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Sadakatsiz'in 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin'in ortadan kaybolmasında Asya ve Volkan suçlanıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Çarşamba akşamlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'in 24. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Polis bir anda ortadan kaybolan Derin'i bulmak için araştırma yapmaya başladı. Olayda Volkan sorumlu tutulurken polise ifade veren Gönül, kızının ortadan kaybolmasından Asya'dan şüphelendiğini söylüyor. Volkan'dan Derin'e atılan son mesaj ise işleri iyice karıştırıyor.

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Cemal Hünal, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın oynadığı Sadakatsiz dizisi 31 Mart Çarşamba akşamı 24. bölümüyle ekrana gelecek.

DERİN ORTADAN KAYBOLUYOR

Son bölümde Volkan'ı arayıp çığlıklar içinde yardım isteyen Derin, bir anda ortadan kayboluyor. Sadakatsiz dizisinde haftalar önce Derin'in cinayete kurban gitmiş olabileceğine dair görüntüler verilmişti. Yeni bölümde ise Derin'i bulmak için araştırmaya başlayan polisler ilk olarak Volkan'dan şüphelenmeye başladı.

Sadakatsiz'in 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin'in ortadan kaybolmasında Asya ve Volkan suçlanıyor

GÖNÜL, ASYA'YI SUÇLUYOR

Tek tek ifadesi alınan aile üyelerinden Gönül, kızının Asya ile düşman olduğunu ve başına bir şey gelebileceğini söylüyor. Bunun üzerine araştırmalara devam eden ekipler, Derin'i telefonunu incelemeye başlıyor.

Sadakatsiz'in 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin'in ortadan kaybolmasında Asya ve Volkan suçlanıyor

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM DERİN"

Volkan'ın telefondan Derin'e atılan "Seni öldüreceğim Derin" mesajı ise herkesi şaşkınlığına uğratıyor. Derin'e ne olduğu ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

Sadakatsiz'in 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin'in ortadan kaybolmasında Asya ve Volkan suçlanıyor
Sadakatsiz'in 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin'in ortadan kaybolmasında Asya ve Volkan suçlanıyor
Sadakatsiz'in 24. bölüm fragmanı yayınlandı! Derin'in ortadan kaybolmasında Asya ve Volkan suçlanıyor

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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