Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz son bölüm izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz son bölüm izle!

23.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:15
Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz son bölüm izle!

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz son bölüm izle!

İlk yayınlandığı günden itibaren reytinglerde üst sıralarda yer alan Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz son bölüm izle!

SADAKATSİZ HANGİ GÜN?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi "Sadakatsiz"her Çarşamba 20.00'da Kanal D'de başladı! Dizi her çarşamba ekranlara geliyor...

SADAKATSİZ OYUNCULARI!

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere, Asya Arslan

Caner Cindoruk, Volkan Arslan

Melis Sezen, Derin Güçlü

Eren Vurdem, Mert Gelik

Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik

Nazlı Bulum, Nil Tetik

Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı

Alp Akar, Ali Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Donald Trump Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen Aslı Tandoğan İbrahim Büyükak Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Mbwana Samatta
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz son bölüm izle! | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 16:15:42. #1.14#
title