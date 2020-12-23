Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz son bölüm izle!

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz son bölüm izle!