Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz son bölüm izle!
Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz son bölüm izle!
İlk yayınlandığı günden itibaren reytinglerde üst sıralarda yer alan Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz son bölüm izle!
SADAKATSİZ HANGİ GÜN?
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi "Sadakatsiz"her Çarşamba 20.00'da Kanal D'de başladı! Dizi her çarşamba ekranlara geliyor...
SADAKATSİZ OYUNCULARI!
SADAKATSİZ OYUNCULARI
Cansu Dere, Asya Arslan
Caner Cindoruk, Volkan Arslan
Melis Sezen, Derin Güçlü
Eren Vurdem, Mert Gelik
Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik
Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik
Nazlı Bulum, Nil Tetik
Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı
Alp Akar, Ali Arslan