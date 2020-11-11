Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz son bölümünde neler oldu?
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Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz son bölümünde neler oldu?

11.11.2020 16:07 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:11
Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz son bölümünde neler oldu?

İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan dizi Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz son bölümünde neler oldu?

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi sadakatsiz Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz son bölümünde neler oldu?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 4 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde Volkan, Asya ve Ali'nin, Derin, Haluk ve Gönül ile restorandaki sürpriz karşılaşmaları ipleri geriyor. Bu durumu fırsat bilen Asya, Derin'i rahatsız etmek için beklenmedik bir hamle yapıyor. Öte yandan Asya'nın son zamanlardaki davranışlarında farklılık sezen Volkan, bu durumu izlemeye başlıyor. Asya'dan şüphelenen Volkan, nasıl bir yol izleyecek. Bebeğini dünyaya getirme konusunda kararsızlık yaşayan Derin ise kimsenin hesaba katmadığı bir durumun içinde kalıyor. Volkan'ın en yakın arkadaşı olan Mert ise Asya'nın intikam planının bir parçası olmak için harekete geçiyor. Peki Asya ve Mert iş birliği nasıl sonuçlanacak?

SADAKATSİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve çok beğenilen dizi Sadakatsiz, Çarşamba akşamları saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

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