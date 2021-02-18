Sadakatsiz 19. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 18. bölüm izle! Sadakatsiz son bölüm full izle! Sadakatsiz 18. bölüm izle!

Sadakatsiz, Med Yapım ve Mednova Yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Sadakatsiz 19. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 18. bölüm izle! Sadakatsiz son bölüm full izle!

Sadakatsiz, Med Yapım ve Mednova Yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer almaktadır. peki, Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz 19. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 18. bölüm izle! Sadakatsiz son bölüm full izle! Sadakatsiz 18. bölüm izle! İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ 18. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın dönüşüyle taşlar yerinden oynuyor!

Asya'nın dönüşü ve Derin'e karşı kazandığı zafer, Derin'i sürpriz hamleler yapmaya iter. Ali'nin evden gitmesinin ardından büyük bir vicdan azabı yaşayan Volkan'ı bambaşka sorunlar beklemektedir.Yaşanan gelişmeler sürpriz yüzleşmelere zemin hazırlarken, ortaya çıkan hangi beklenmedik gerçek birden fazla kişinin hayatını kökünden değiştirecektir?

SADAKATSİZ 18. BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gönül, Haluk'un büyük sırrını öğreniyor!

Selçuk'un annesi Hicran, Gönül'ün yanına gelmiştir. Sohbet edip çocuklardan bahsederken, Gönül hiç beklemediği şekilde Haluk hakkındaki şok gerçeği öğrenir. Haluk'un bilinmeyen bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Gönül ne yapacağını şaşırır. Haluk'un kendini ifade etme çabaları da sonuç vermeyecektir.

Gönül bundan sonra ne yapacak? Haluk evliliğini toparlayabilecek mi?

SADAKATSİZ 19. BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ KONUSU

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla iki yıldır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere - Asya Yılmaz

Caner Cindoruk - Volkan Arslan

Melis Sezen - Derin Arslan

Kenan Ece - Turgay Güngör

Burak Sergen - Haluk Güçlü

Yeliz Kuvancı - Bahar Gelik

Özge Özder - Derya Samanlı

Mahmut Gökgöz - Altan Saygıner

Olcay Yusufoğlu - Serap Şenlik

Nazlı Bulum - Nil Tetik

Gözde Seda Altuner - Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin - Selçuk Dağcı

Nilgün Türksever- Hicran Dağcı

Alp Akar - Ali Arslan

Bitirilen Karakterler;

Eren Vurdem - Mert Gelik (1-15)