Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz oyuncuları!

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Sadakatsiz 13. bölümfragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz oyuncuları!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM YAYINLANDI MI?

12. bölümü ile yayınlanan Sadakatsiz heyecanlı sahneleri ile izleyicileri etkilemeyi başardı. 13. bölüm merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

SADAKATSİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Her Çarşamba saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya)

Caner Cindoruk (Volkan)

Melis Sezen (Derin)

Burak Sergen (Haluk)

Özge Özder (Derya)

Eren Vurdem (Mert)

Yeliz Kuvancı (Bahar)

Olcay Yusufoğlu (Serap)

Nazlı Bulum (Nil)

Gözde Seda Altuner (Gönül)

Emir Taro Tekin (Selçuk)

Alp Akar (Ali)

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!