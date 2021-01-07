Sadakatsiz 13. bölüm fragman izle! Sadakatsiz son bölüm özeti! Sadakatsiz oyuncuları!
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Sadakatsiz 13. bölüm fragman izle! Sadakatsiz son bölüm özeti! Sadakatsiz oyuncuları!

07.01.2021 14:18 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:28

İlk bölümü ile dikkatleri üzerine çöken ve İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz 13. bölüm fragman izle! Sadakatsiz son bölüm özeti! Sadakatsiz oyuncuları!

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya'ya saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır. Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?

SADAKATSİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Her Çarşamba saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanmakta. 12. bölümü ile dikkat çeken dizi, 13. bölümü ile 13 Ocak Çarşamba Kanal D ekranlarında.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya)

Caner Cindoruk (Volkan)

Melis Sezen (Derin)

Burak Sergen (Haluk)

Özge Özder (Derya)

Eren Vurdem (Mert)

Yeliz Kuvancı (Bahar)

Olcay Yusufoğlu (Serap)

Nazlı Bulum (Nil)

Gözde Seda Altuner (Gönül)

Emir Taro Tekin (Selçuk)

Alp Akar (Ali)

SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Sadakatsiz 13. bölüm fragman izle! Sadakatsiz son bölüm özeti! Sadakatsiz oyuncuları!
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