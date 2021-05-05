Sadakataşı Derneği Nijer'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yaptı
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Sadakataşı Derneği Nijer'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yaptı

Sadakataşı Derneği Nijer'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yaptı
Anadolu Ajansı / Lale Bildirici - Haberler | Güncel

Sadakataşı Derneği, Nijer'de ramazan yardımları kapsamında 300 aileye ramazan kumanyası ve 427 hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Sadakataşı Derneği, Nijer'de ramazan yardımları kapsamında 300 aileye ramazan kumanyası ve 427 hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Sadakataşı Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı kapsamında çalışmalarını sürdüren dernek, Nijer'de yardım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Bölgede bulunan ramazan ekibi, başkent Niamey'in kırsal bölgelerinde yaşayan 300 aileye ramazan kumanyası dağıtımını yaptı. Ayrıca Niamey'in kırsal bölgesinde yaşayan 400 kişiye de iftarlık kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.

Öte yandan, Niamey, Tillaberi ve Dosso kentlerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere de 427 hisse kurbanın dağıtımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Altun, Nijer'in kırsal kesimlerinde zor şartlar altında yaşayan kişilere yardım ulaştırmak için bölgede bulunduklarını belirterek, "4 gün bulunduğumuz bölgede gıda kumanyası, iftarlık kumanya ve kurban eti dağıtımları gerçekleştirdik. Yardımların buraya ulaşmasında katkısı olan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici

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